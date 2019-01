No hallan la salida. Uno de los problemas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang) es la falta de estrategias para mejorar su nivel de cobranza, ya que no cubren un 70 por ciento de recaudación de pago por la gran cantidad de morosos que existen. Motivo por lo cual solicitaron un aumento de 60 mil pesos a los 240 mil pesos que el municipio ha venido aportando para el pago de productos químicos a utilizar para el mantenimiento de los sistemas. La solicitud expuesta en sesión de Cabildo realizada ayer generó su detenida revisión, ya que la mayoría de los regidores coincidió en que no solo es apoyar a la paramunicipal, que sí lo necesita, sino también qué acciones realizará la directiva que preside Ricardo Angulo García para resolver los problemas de morosidad y la mala cobranza.

Atención al edificio. Al parecer desde que varias oficinas de la Unidad Administrativa en la ciudad de Guamúchil fueron reubicadas al edificio de la Unidad de Servicios Estatales, el primer inmueble comenzó a deteriorarse sin que se le prestara la debida atención, y esto lo hizo ver en redes sociales el regidor Romeo Gelinec Galindo Inzunza, quien fotografió los detalles que muestran las malas condiciones del edificio, lo que pone en riesgo a quienes laboran en las diversas instancias que permanecen ahí y a los ciudadanos que acuden a realizar algún trámite; motivo por el cual el edil lanza la pregunta para llamar a las autoridades estatales a prestar atención al lugar.

Hay la disposición. En varias ocasiones se dijo que el proyecto del relleno sanitario del Évora se encontraba estancado porque había problemas por el acceso, lo cual negó el secretario de Desarrollo Sustentable en el estado, Carlos Gandarilla García, quien asegura que sí hay disposición de los tres municipios para ello, pero el detalle radica en que se puedan tener los recursos para poder implementarlos y definir una concesión, así como que los municipios definan si le van a entrar al proyecto para definir las funciones de cada uno.

Hay que economizar. A raíz de la situación que se dio a conocer el pasado lunes en el municipio de Angostura en relación al tema del combustible para las patrullas, la tesorera del Ayuntamiento, Alma Judith Solís Chávez, dio a conocer que se ha hecho lo posible para proporcionar éste a las diversas áreas de la Comuna, incluso estableciendo convenios con las gasolineras, pero también llamó a los elementos policiacos a tener cuidado en el uso que le dan a las unidades, pues si bien su trabajo es realizar patrullajes por la cabecera y comunidades, la funcionaria señala que algunos estacionan las unidades y se quedan en el interior de éstas encendidas con el aire acondicionado cuando hace calor y eso incrementa el consumo de combustible.