A puerta cerrada. Como resultado de la reunión interna del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Angostura, realizada a puerta cerrada, sin presencia de los medios de comunicación, con motivo del proceso de entrega-recepción, se logró avanzar en un buen porcentaje del corte de caja. Pero lo más importante de todo, en palabras del nuevo líder, Adrián Contreras Limón, es que en esta ocasión quedó demostrado que hay unidad en el gremio, ya que asistió el 90 por ciento de los trabajadores sindicalizados. El líder se muestra optimista de que con la revisión que se ha hecho hasta el momento, no se encuentren irregularidades y todo culmine bien.

Van por zonas irregulares. Ante la gran cantidad de asentamientos ubicados en zonas irregulares o de riesgo, el director del Implan en Salvador Alvarado, Aarón Meza Ramírez, mencionó que se encuentran elaborando un plan de trabajo para que la población no se apropie de áreas por donde cruzan líneas de alta tensión de la CFE, espacios por donde van los poliductos de Pemex, así como zonas federales, pues además del grave peligro, también son zonas propensas a inundarse. El detalle para poder actuar ante esta situación es que se debe revisar muy bien cómo se actuará conforme al marco legal, para acercarse a los particulares y hacerles ver el peligro que corren, pues muchas personas ya llevan bastante tiempo viviendo en esos lugares.

Gris panorama. Los cacahuateros no hallan la puerta debido a la falta de apoyos, misma que les impide avanzar tanto en la comercialización como en la implementación de proyectos, pues según comenta el líder cacahuatero, Paciano Mojardín, hace años que no ven apoyos de parte de las administraciones municipales y estatales. El panorama actual es tal, que no han podido comercializar su producto, y la planta comercializadora es un proyecto que no se ha concretado, pues para ello se requiere una inversión de 50 millones de pesos, recurso con el cual no cuentan. Hace años se dijo que el cacahuate era una semilla que no estaba clasificada como alimento básico y debido a ello no era posible acceder a apoyos como los productores de maíz, frijol o trigo, por mencionar algunos, pero han cambiado varias administraciones y secretarios de Agricultura y al parecer las cosas siguen igual para ellos.

Afectación por recortes. A decir del rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera, los recortes presupuestales han ocasionado que se tengan que tomar medidas drásticas en la casa rosalina, pues en el caso de las casas del estudiante con las que cuentan en la entidad, que son alrededor de 17, se han quedado sin financiamiento tras la asignación de recursos de los gobiernos, por lo que la UAS asumirá esos gastos, mismos que son considerables.