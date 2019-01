Le salieron alitas. Aun cuando hace unos días la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, ante un grupo de policías municipales que se manifestaron en las afueras de la Presidencia Municipal hizo un compromiso de hacer el pago de cinco días más para el pago de aguinaldo de los policías, de un total de 65 días que el municipio venía otorgándoles, ahora la tesorera municipal, Alma Judith Solís, salió a decir que ni ella ni la presidenta están autorizadas para cumplir con la promesa de otorgar cinco días más, porque se cumple con la ley que indica 60 días. Lo que sí fue muy clarita y lo que pudiera generar el malestar entre los agentes, es que señaló que en el municipio hay otras prioridades que otorgar el pago de cinco días más, porque ya se cumplió con el compromiso del pago de aguinaldo como marca la ley.

El reclamo. Los que de plano alzaron la voz y dijeron que ya les pongan por lo menos un poco de atención de parte de las autoridades municipales son los vecinos de la sindicatura de Palmitas, y es que cómo no, si cuando su coterráneo, Jesús Aguilar Padilla, se encontraba como gobernador de Sinaloa el pueblo presentó el mayor impulso, incluso creció más en pavimentación que la cabecera municipal, y dicen que ahora nomás no hay quién voltee a verlos, y se está cayendo en un retroceso. Por lo que hacen el llamado a la presidenta municipal, Aglaeé Montoya Martínez, que no los deje abajo y les ayude a rescatar el avance que tuvieron en esa época de auge para el pueblo.

La petición. Los que se sumaron para hacer una petición en conjunto son los alcaldes de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, y Carlo Mario Ortiz Sánchez, de Salvador Alvarado, y es que aprovecharon la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador para gestionar que se bajen los recursos del Fonden para poder reparar los colectores de aguas negras, que generan un fuerte problema de contaminación al río Mocorito. Esta situación ha venido generando un conflicto que buscan se ponga una solución inmediata, incluso debe quedar lista antes de que inicie el próximo ciclo de lluvias, debido a que puede provocar un problema mayor al que ya se tiene. Ahora falta ver que esta petición que hicieron los alcaldes sea leída por los asesores del presidente, debido a que toda la gente que se vio en el acto portaba una carpeta con pliegos petitorios.

La supervisión. El alcalde de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, deberá girar indicaciones de inmediato al director de Obras Públicas del municipio, Hugo Alberto Soto Mata, en coordinación con el director de Protección Civil, Luis Alberto Gastélum Camacho, para que realicen una supervisión de cada uno de los juegos que se encuentran en el parque Judith Gaxiola de Valdés y den una explicación a detalle de cuál es el tiempo de vida. Hace unos días uno de los juegos de esta área de recreo se cayó, causando que un jovencito resultara golpeado, pues el incidente se presentó justamente cuando se divertía. Sin duda, la edad de vida útil puede que hace varios años se haya cumplido, debido a que debe tener un promedio de poco más de 30 años que se instalaron. La pregunta es: ¿Acaso Protección Civil ha venido realizando supervisiones a este tipo de juegos? O, ¿el personal de Obras Públicas ha venido dando mantenimiento? Es una responsabilidad del municipio que deben responder para que no cause un mayor daño, debido a que la gran mayoría de los juegos se encuentran oxidados y a punto de derrumbarse.