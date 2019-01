La duda en el aire. Aun cuando desde el 2009 se cuenta con el reglamento interno para la instalación y manejo de los yonkes, la realidad es que no se aplica conforme al reglamento, lo que somete a la autoridad municipal a una falta, quienes están sujetos a cumplir y hacer cumplirla, luego que en el periodo 2014-2016 se realizó un dictamen de aplicación de la ley. A decir del regidor pasista Romeo Gelinec Galindo, éste es un tema de responsabilidad de diversas autoridades, como el secretario del Ayuntamiento, Obras Públicas, Sector Salud y Seguridad Pública, y que en su primera oportunidad de ser regidor se participó en la actualización de este reglamento porque no se tenía ningún registro, y en el tiempo que se tiene tampoco se ha aplicado, por lo que funcionarios son sujetos a sanciones por incumplimiento de la ley, empezando por el secretario del Ayuntamiento, Roberto Valenzuela Leal, de acuerdo a lo que indica el reglamento. Problema que de no tratarse, contribuye a la proliferación de dichos lugares en la zona urbana, sin contar con permisos de uso de suelo.

La proyección turística. Programas de turismo van y otros vienen, generando solo la expectativa del desarrollo cultural a través del turismo, pero solo hasta ahí queda. A principios del año pasado los líderes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) del Évora emprendieron un ambicioso proyecto dentro del marco de las actividades que deberían estar conformadas en la Ruta Sebastián de Évora, que denominaron Noches de Ulama, con el que pretendía la Canaco impulsar este ancestral juego a nivel nacional. Pero, ¡oh!, tristeza, que solo se hicieron dos presentaciones en el taste de ulama “Chémale” Heredia y en tan solo eso quedó, porque ni siquiera el presidente de los comerciantes en aquel entonces, Heriberto Sánchez Luque, ni la actual presidenta, Elena Beltrán, han generado condiciones de continuidad. Ahora el municipio emprendió por su parte Enamórate de Guamúchil, un proyecto que su líder deberá buscar que no decline tan rápido y sí se rescate ese deseo por ser los mismos guamuchilenses los impulsores de esta tierra.

A trabajar se ha dicho. Tras asumir la responsabilidad del Comité Municipal del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) en Angostura, la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez les leyó la cartilla a todo su grupo de trabajo, ya que su responsabilidad no terminaba con levantar la mano y decir “sí, protesto”, sino que deben aportar algo para beneficio de las niñas, niños y adolescentes, especialmente, dijo, el director de Educación, Álvaro Miramontes, y la directora del Sipinna, Patricia Payán, pues señaló que ambos son maestros y les exigió que a la voz de ya le dieran a conocer mínimo 10 propuestas para proteger los derechos de los niños angosturenses, mismas que deberán ser presentadas ante los regidores en la próxima sesión de Cabildo. La exigencia de ponerse a trabajar es buena, para que permita que no sea solo para la foto, sino que se arrojen resultados en bien de la niñez y la juventud.

¿Acuerdo? Con lo dicho por la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, y la tesorera, Alma Judith Solís, que el municipio no está obligado a entregar el recurso por los cinco días pendientes del pago de aguinaldo y además no se tiene el recurso para hacerlo, pareciera que se logró un acuerdo con los agentes policiacos, quienes ya no acudieron a manifestarse por este recurso, al contrario, se sumaron a la capacitación de derechos humanos, lo que se traduce como un acuerdo, luego que también se anunciara que se les brindará seguros de vida, debido a que se encontraban desde hace años sin este beneficio.