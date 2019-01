Encerrona. Desde hace días que la exlíder del sindicato de Angostura, Mirna Guadalupe Bojórquez Mascareño, y el actual líder, Adrián Contreras Limón, han mantenido reuniones para definir cómo se quedan los números del sindicato, porque por más que sacan números, las cuentas no cuadran del todo bien. Ante esta situación, se está solicitando una reunión extraordinaria con los miembros del sindicato para ponerse de acuerdo qué acciones y decisiones tomar, porque la señora exlíder salió con que quiere realizar un retiro anticipado; esta acción hecha por un líder sindical ya se vio una vez en Mocorito, cuando el hoy exdirigente del sindicato en el Pueblo Mágico, Francisco López, tuvo el beneficio de una jubilación proporcional. Pues parece que Lupita, viendo muy cerca la lumbre, con eso que no le dan las cuentas, ha hecho la solicitud de jubilación anticipada.

“No se ría, regidor”. Sin pensarla dos veces la regidora Laura Patricia Dautt Reyes le expresó al regidor Marco Antonio López González la frase “No se ría, regidor”, haciéndole notar que no era la primera vez que se percataba de la risa del regidor ante algún comentario que emitía ella. La molestia se suscitó en la sesión de Cabildo ordinaria realizada ayer en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado, cuando la regidora Paty Dautt preguntó acerca de la sanción que aplica a los funcionarios por faltas injustificadas. Además que solicitó que a ella se le aplicara el descuento a su nómina, debido a una falta en la que incurrió recientemente; este autoflagelo no llega con una noble intención, sino que va más allá de empezar a aplicar a los regidores que no acuden a las reuniones.

Bien cumpliditos. No, si el miedo al descuento no anda en burro, y es que entre los regidores se tomó un acuerdo de sancionar con el descuento de un día de salario a aquel regidor que no llegue en tiempo y hora para la reunión de las comisiones. Esta decisión llegó desde el principio como una medida interna entre los ediles para no caer en la desazón y el abandono de sus funciones. El tiempo de tolerancia que se han fijado es de 15 minutos, y algunos se atreven a correr el riesgo de llegar al ras del tiempo definido. La pregunta es: ¿Adónde va a parar este dinero que se le descuenta y qué tan real es este descuento que se fijaron los ediles?

¿Juez y parte? Los que pusieron el grito en el cielo fueron los regidores de Salvador Alvarado cuando el director de Promoción Económica, Christian Zavala Obeso, presentó a la titular del Órgano Interno de Control, Enedina Sánchez, como parte del Consejo de Planeación Municipal (Coplam), y es que aseguraron que ella no podía ser parte cuando su responsabilidad es regular que se cumpla con las normas. Tanta fue la polémica, que para no generar mayor discusión se determinó tomar un tiempo de receso, para luego acordar pasar a la Comisión de Concertación Política para su revisión.