Que no se le olvide, delegado. En su visita a nuestra ciudad, el delegado estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Miguel Ángel Murillo, afirmó que ya no habrá más prácticas abusivas ni corruptas de parte del personal hacia los ciudadanos, como había venido sucediendo. Su estrategia será recuperar la confianza de la gente, ya que reconoce que recibe la institución en malas condiciones. Es por eso que cualquier ciudadano tendrá las puertas abiertas en su oficina y se le atenderá de manera personal. Esta energía y total disposición que manifiesta el delegado no bastará si no es capaz de poner orden y dar resultados, y que no se le olvide que su responsabilidad moral y ética es aún mayor, al haber formado parte de una organización como lo es el Frente Cívico Sinaloense, asociación de defensa de los Derechos Humanos. Asimismo, hace más de un año que se anunció la instalación de un módulo de la Profeco en la ciudad de Guamúchil y hasta la fecha no se ha concretado, por lo que es una promesa que mucha gente sigue esperando que se cumpla.

¡Oh, sorpresa! Finaliza la telenovela del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Angostura y todos quedan como buenos amigos, siendo que días atrás la exlíder, Mirna Guadalupe Bojórquez Mascareño, estaba en el ojo del huracán y muchos, especialmente el nuevo secretario general, Adrián Contreras Limón, rumoraban malos manejos en las finanzas del gremio y que le iban a sacar todos los trapitos al sol debido a que presuntamente habían detectado irregularidades, pero cuál fue la sorpresa, que Lupita les comprobó con documentación lo que exigían y hoy el sindicato vive una luna de miel, pues ya no hay nada más qué escudriñar. Los trabajadores sindicalizados y la nueva mesa directiva quedaron conformes con los números que les entregó Bojórquez Mascareño.

¿Será difícil la tarea? La visita que realizara el expresidente de la República, Vicente Fox Quesada, al estado de Sinaloa, donde se incluyó la ciudad de Guamúchil, fue con el fin de buscar un impulso a la producción de maíz amarillo, lo cual, según se escuchó entre los productores de la región, puede ser una tarea difícil debido a la cuestión de la rentabilidad de este grano, cuestionando así los costos y la viabilidad de la producción en la región, incluso a nivel nacional se opta en su mayoría por el maíz blanco, esto para garantizar la seguridad alimentaria, pues es el que se destina al consumo humano y aún queda para exportar, lo cual no pasa con el maíz amarillo, el cual se tiene que importar una gran parte.

Puestos por fuera. Inconformidad es lo que se ha generado entre algunos comerciantes del municipio de Mocorito, esto debido a la propuesta de instalar los puestos de comida por fuera del estadio durante las fiestas del Carnaval 2019, razón por la que sostuvieron una reunión con el coordinador de Giras, Abraham Camacho; la síndica procuradora, Cristina Mápula, y el regidor Claudio López. Y es que al parecer nada más les soltaron la noticia de esto bajo el argumento de que se haría un corredor gastronómico por fuera del estadio, pero sin un argumento hasta ahora válido para ello. Se dice que la propuesta será presentada al alcalde Guillermo Galindo Castro, a ver qué se decide, pues los comerciantes siempre han estado dentro del estadio desde que el Carnaval se realiza ahí.