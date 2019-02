El cambio inminente. La militancia del PRI en Angostura aprovechó la presencia de Jesús Valdés Palazuelos, dirigente estatal, el pasado fin de semana, para sacarse los trapitos al Sol, tras luego de decirse de todo los militantes hicieron como si nada hubiera pasado y tan amigos como siempre, después de lo tenso viene la calma, y hasta hubo espacio para intercambiar ideas para plantear estrategias que vengan a reestructurar al partido y recupere la confianza de la ciudadanía. La reestructuración de la que hablaron también tocó al presidente del Comité Municipal, Héctor Hugo López Gaxiola, quien no quiso muchos problemas y rápido puso su renuncia sobre la mesa y dijo estar dispuesto a abandonar el partido cuando el presidente estatal del tricolor se lo pida. Ante tal hecho, de inmediato saltaron cuatro aspirantes (Enrique Verdugo, Eleazar García, Ángel Andrey Angulo y Francisco Figueroa), por lo pronto, no hay cambios ni anuncios de tal, porque a decir de Jesús Valdés, espera conocer y hacer un panorama de cómo se encuentra el partido.

Hablando de obligaciones. En el acto cívico por la conmemoración del Día de la Constitución Mexicana, realizado por el Ayuntamiento de Salvador Alvarado, se enalteció la importancia de las obligaciones que nos rigen como sociedad, no solo la exigencia de los derechos que poseemos como ciudadanos. Estas obligaciones también incluyen la rendición de cuentas, la transparencia que las autoridades están obligadas a exponer a sus ciudadanos. Aun con los avances que se tienen en el tema en la actual administración de Carlo Mario Ortiz Sánchez, se requiere mantener actualizada la información disponible en la página digital del Ayuntamiento, ya que algunos reglamentos no están disponibles y otros no están actualizados.

En lo cortito. El anuncio de hacer una administración propositiva y de cambio con el fin de funcionar con lo que se tenga siempre, fue la indicación de la presidenta municipal Aglaeé Montoya Martínez, función que se empezaba a cumplir y que por supuesto a más de alguno no le pareció, más cuando se venía de una administración sin orden y sin horarios de ingresos y salidas del trabajo. Pero eso no solo quedó en un llamado, sino que además ya llegó a palabras mayores, porque se establecerá un código de ética, que obligará a los funcionarios y empleados a trabajar bajo este reglamento que ya se encuentra muy avanzado en su elaboración.

¿Control? En diciembre pasado el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Juan Antonio Martínez Guerrero, dijo que se estaría aplicando con rigor el reglamento de Tránsito para evitar que circulen motos alteradas que generan mucho ruido. E hizo el llamado, sin embargo, son los habitantes del campo pesquero La Reforma que le piden al director que les eche la mano para tener un control con jóvenes que han encontrado en el pase de motos ruidosas como un atractivo, pero que generan mucha molestia de manera constante. La petición es que este programa que ya se había anunciado, que sea constante, e incluso que se fijen acciones para detener este problema.