Necesitan un cambio radical. Tras la derrota sufrida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el 2018, el exsenador Daniel Amador Gaxiola expresa que el tricolor debe enfocarse en una reestructuración interna para poder posicionarse de nuevo de manera positiva entre la población, incluso pensar en un cambio de nombre y así estar preparados ante tan difícil panorama que se vislumbra para el año 2021 en el estado de Sinaloa, incluso no descarta que Encima pueda trabajar desde una trinchera partidista distinta al PRI.

Jalón de orejas. Vaya llamada de atención la que le dio la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, al titular de Control Interno del Ayuntamiento, Pragedes Angulo, ya que delante de las personas que integran el Subcomité de Planeación y Desarrollo Municipal le dijo de manera directa que hiciera mejor su trabajo y que exigiera que se respete el reglamento interno, cosa que no hizo en la administración anterior donde él desempeñó por un tiempo dicha función, y que si no lo hacía ella misma se iba a encargar de evidenciarlo. Sin duda esto molestó a Pragedes Angulo, quien luego, luego le dio respuesta a la alcaldesa y le pidió que lo tomara en cuenta en las actividades que realiza, ya que hasta hoy él no está incluido en el subcomité, además le dejó en claro que si no daba resultado su renuncia estaba sobre la mesa.

Calladito, calladito. El diputado José Manuel “Chenel” Valenzuela López cortó el listón rojo como parte de la tradición, en la inauguración de su oficina de gestoría al servicio de la ciudadanía, ubicada en la ciudad de Guamúchil, a unos metros de la presidencia alvaradense. El diputado del Distrito 09 aclaró que el motivo de instalar la oficina particular no es político, sino que es con el único objetivo de ayudar a la población, pero al preguntarle si no descartaba postularse como presidente municipal de Salvador Alvarado, “Chenel” no ofreció una respuesta afirmativa pero tampoco dijo que no. Cabe mencionar que el rumor se viene escuchando desde tiempo atrás, y a manera de broma, el mismo político lo ha llegado a decir.

Fallas en los programas. Aunque según algunos líderes agrícolas el cultivo del maíz amarillo es una atractiva opción para los productores de la región del Évora, el desánimo se apodera de ellos debido a que los programas que el gobierno les ofrece fallan en el último momento y se quedan en medio de la incertidumbre. El presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora (JLSVVE), Mario Urías Cuadras, señala que lo importante es que se fije un precio que garantice la venta de las cosechas en caso de darse la siembra de esta variedad de maíz, pero eso no se hace y los productores no quieren arriesgarse a pesar de que en esta región ha sido donde más se ha sembrado el maíz amarillo en otras ocasiones.