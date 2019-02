Ni cómo ayudarlos. Reza un dicho que el buen juez por su casa empieza, y eso sin duda deberán saberlo de memoria los pescadores de la bahía Santa María, y es que el primero en ponerles el dedo es el director de Ecología en Angostura, Abelino Angulo Angulo, quien dijo en forma de llamado de atención y de suma al cuidado de las playas para que cuando los pescadores arriben a las islas para pasar las noches antes de salir a la pesca, recojan la basura y no la dejen regada. Desde que inició el municipio el proyecto de playas limpias ha venido generando condiciones de ir tras la consciencia de los pescadores que usan estos parajes, para que una vez que se retiren recojan los desechos que utilizaron o como mínimo consideren la recolección de sus desechos en bolsas negras. Lo lamentable es que cada año la queja que la producción baja, que la talla no es la considerada, es la recurrente, y a esta petición de no contaminar se suma que se les ha detectado incluso capturando camarón con huevecillos; entonces quién cuida para el futuro.

En el ojo del huracán. En estos momentos el presidente del Patronato del Carnaval Angostura 2019, Juan Carlos González Miramontes, anda en boca de muchos e inmiscuido en comentarios negativos que circulan en redes sociales, los cuales vierten el apoyo o la desaprobación por la ganadora de la corona de reina del Carnaval Angostura 2019, a decir del malestar de los ciudadanos, que se han apaleado con todo en sus comentarios, es no estar en acuerdo con la ganadora y reconocer las virtudes de sus favoritas, sin embargo, se reconoce a Angostura por el fanatismo que se genera entre las seguidoras y seguidores de las ahora excandidatas. Es sin duda la sapienza la que deberá utilizar el joven presidente del Patronato del Carnaval para suavizar tanta efervescencia y garantizar una fiesta tranquila y muy visitada. La alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez les prometió a todas las participantes que una vez pasando el certamen las iba a llevar a un viaje de relax, para celebrar su participación en esta importante fiesta para el pueblo de Angostura.

Le llueven las quejas. Cuando no es en el campo pesquero La Reforma, que piden una solución a las malas condiciones en las que se encuentra el drenaje, es en Playa Colorada, donde piden la permanencia del médico en el consultorio médico, que en el lugar le llaman Segurito, o es el mejoramiento del servicio de recolección de basura en Campo Plata. La realidad es que cunden las peticiones a la autoridad municipal, sin embargo, hasta ahora para la presidencia municipal, que atiende Aglaeé Montoya Martínez, por más esfuerzo que se realiza por avanzar, la situación en que se encontró al municipio es de pedir paciencia, porque cuando no les llueve les llovizna, con tanta queja por todos lados.

Turismo aún ‘verde’. A pesar del repunte de visitantes que han llegado en las últimas semanas al Pueblo Mágico de Mocorito y que, por ende, pasan por la ciudad de Guamúchil, donde llegan a visitar sus principales atractivos, entre ellos la emblemática avenida Ferrocarril, al parecer falta mucho por hacer en materia turística en ‘La Rosca’, pues el gran flujo de personas se debe aprovechar al máximo para que se lleven una buena impresión, pero algunos detalles, como la basura que había junto a las vías del tren y el hecho de que no se cierre el paso a los autos para que la gente recorra tranquilamente la zona, además de que falta apoyo al menos del área de Auxilio Vial, pueden ser el negrito en el arroz para este trabajo, por lo que el alcalde Carlo Mario Ortiz tendrá que prestar atención y analizar los puntos que se deben reforzar para que los visitantes se lleven el mejor sabor de boca posible de la avenida Ferrocarril y la ciudad en general.