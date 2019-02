Los reclamos. Muy clarito sí fue el regidor Romeo Gelinec Galindo en una de sus participaciones en Cabildo, cuando le solicitó al alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez que le pidiera respeto a sus funcionarios por la labor que desempeñan como ediles, e incluso les dijo que si tenían dudas de su investidura, que leyeran un poquito la Ley Municipal. El detalle es que los regidores son invitados a una reunión y cuando llegan se dan cuenta que en la sala de juntas se encontraba realizándose otra sesión, en la que dijo parecía que estaban tratando asuntos del Carnaval porque estaba el personal del Patronato del Carnaval, la cual estaba por terminar, también encabezada por el presidente municipal, sin embargo, todos salieron y los dejaron viendo lejos y esperando a que fueran atendidos para iniciar la reunión de trabajo.

Sin mucho ruido. Tanto era el desespero y las ganas de que se le tomara protesta a la actual presidenta del Comité Municipal del Partido Acción Nacional, Leticia Rubio Cervantes, que ya ha pasado un mes y la militancia sigue a la espera de una acción que vaya encaminada a la reconstrucción al interior de su partido. No ha habido reuniones, ni encuentros con líderes natos del albiazul, menos hablar de encuentros masivos. Más de alguno de los militantes dice estar desesperado, porque el tiempo se va muy rápido y si no hay acciones concretas a la brevedad, no se podrá tener un partido fortalecido de cara al proceso electoral del 2021, que será la prueba más importante de la permanencia del PAN como partido político.

Clara división. Los problemas siguen en la Asociación Ganadera Local de Angostura y todo parece indicar que se agudizarán, pues el pacto de civilidad que firmaron Mario Noel Camacho y Maricela García ya quedó en el olvido. Mario Noel Camacho no ha terminado por aceptar la derrota en las votaciones y se comenta que anda recabando firmas de los productores pecuarios para crear otra Asociación Ganadera, pues según Maricela García es parte del grupo que no permite crecer al sector ni que les lleguen apoyos a los que menos tienen. Hay que esperar los tiempos para ver si Mario Noel Camacho logra el objetivo y por fin llega a ser presidente pero de su nueva Asociación Ganadera, además de tener el reconocimiento de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa.

Los avances. A propósito del aniversario de nuestro municipio Salvador Alvarado, haciendo un recuento de cómo se ha transformado en materia de desarrollo económico y social, es notable el avance que se ha tenido a partir de que se decretara su independencia en 1962. Ahora es necesario conocer qué estrategias en concreto impulsarán el desarrollo económico pasivo que presenta el municipio. Y que no se queden en discursos ni planes, porque uno de los retos más importantes de la administración de Carlo Mario Ortiz Sánchez es lograr aportar a un mayor crecimiento, que se traduzca en un desarrollo. Por ejemplo, la mejora de los servicios públicos.