El selecto festejo. La ceremonia oficial del 57 aniversario de la municipalización de Salvador Alvarado dejó un tinte de sinsabor, con la presencia solo de cinco ex presidentes municipales y dos ex diputados locales, que incluso uno de ellos es funcionario municipal, la convocatoria fue poca con respecto a años anteriores. La ceremonia fue muy rápida, solo con la intervención del alcalde Carlo Mario Ortiz y el secretario de Desarrollo Sustentable, Carlos Gandarilla, en representación del gobernador, y solo como invitado especial, pero sin uso del micrófono, estuvo Jaime Montes, delegado de Programas Sociales del Gobierno Federal en Sinaloa. Más tarde se ofreció una comida con un selecto grupo, entre los que destacaban funcionarios y algunos priistas del municipio.

El ausente. La ausencia del regidor Romeo Gelinec Galindo en la ceremonia del 57 aniversario del municipio de Salvador Alvarado, aunque al momento de presentar a los ediles se omitió su nombre por no estar presente, se empezó a rumorar y a preguntar el porqué de su ausencia. Sin embargo, a decir del regidor pasista, dijo que había que ser congruente y no solo hablar; el detalle es que ya lo había hecho evidente ante la sesión de Cabildo pasada, en la que pedía respetar la figura del regidor, porque dijo que nomás le da la gana la autoridad municipal y los toma en cuenta, además que hasta hacía unos minutos antes del evento no se sabía cuál iba a ser la logística o cómo se iba a hacer el evento, y que como nadie les había informado a los regidores, él no iba a ser parte de la borregada, situación que se sumó con una emergencia familiar, y que de haber recibido la atención como regidor, pudo haber hecho el sacrificio por cumplir y luego continuar con el respaldo familiar.

No ser de membrete. La alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez cuando llegó a la sala para tomar protesta al Consejo de Participación Social en la Educación se encontró que algunos miembros que iban a rendir protesta ni estaban y que se tuvo que improvisar para seleccionar al nuevo presidente, lo cual recayó en Juan Leonel Llanes Ocaño, y se conformó el Consejo con otros miembros que fueron llegando. El comentario fue directo de la autoridad para que no se conforme el Consejo de membrete, sino que se trabaje en bien de las acciones por la educación, porque el compromiso con este sector es grande y se requiere trabajo real y no simulado.

Llegando y trabajando. Desde el momento en que un funcionario recibe el nombramiento del cargo público que habrá de ejercer se entra en funciones. Por lo que los síndicos Francisco Javier Vega Mejía y Wálter Daladiet Inzunza Montoya, nuevos síndicos de Villa Benito Juárez y Cacalotita respectivamente, deberán poner en marcha el plan de trabajo a realizar en las comunidades. La figura del síndico actualmente parece no tener el reconocimiento que debiera, por los limitados recursos con que cuentan, de ellos dependerá mejorar las gestiones en favor de los ciudadanos.