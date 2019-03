Las promesas del gobernador. No fueron pocas las promesas que anunció el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, en su visita a Salvador Alvarado la tarde del pasado miércoles. El compromiso hecho a los alvaradenses fue: la inversión de 100 millones de pesos para la construcción de colectores pluviales y de drenaje sanitario, la modernización de la carretera Guamúchil-Angostura, compromiso que reafirmó en una comida con representantes de los sectores productivos y empresarios de este municipio, de reencarpetar totalmente la carretera por las malas condiciones en que se encuentra. El ofrecimiento fue no escatimar recursos en obras de pavimentación, drenaje sanitario y agua potable, que incluirán a comunidades rurales que aún carecen de estos servicios. Sin embargo, el buen ánimo del gobernador no es sinónimo de garantía, por lo que los próximos meses serán clave para ver acciones y no buenas intenciones.

Pasadito. El lenguaje relajado y fresco que ha intentado impregnar el gobernador Quirino Ordaz en sus mensajes ha generado una cierta controversia entre los ciudadanos, mientras unos le aplauden, otros se sienten ofendidos, y ha generado una serie de comentarios que van y vienen entre la población, y la frase que utilizó con una ciudadana cuando le gritaba que deseaba que la fiesta del Carnaval regresara al bulevar Antonio Rosales y éste le dijo que no miraba el apoyo total del pueblo, e incluso pidió que levantaran la mano las personas que querían que regresara a la zona centro esta importante fiesta popular, la poca aceptación y la bulla que se escuchó fue la pauta para que el gobernador le dijera: ¡Ah, pues ya te chi…!, entre las risas de los presentes. Ésta fue una de tantas frases relajadas que se ha permitido y que pareciera que no han sido bien vistas.

El apoyito. Como una forma de venir abonando a la organización de la fiesta del Carnaval Guamúchil 2019, el municipio autorizó que el recurso que se obtiene por el cobro de piso a los vendedores ambulantes que se colocarán en la zona de Carnaval y durante los recorridos de los carros alegóricos será destinado para las finanzas del patronato, con lo cual se espera que sea de uso para gastos operativos, como traslado de artistas, apoyo módico en el caso de tema cultural, entre otros.

La moto de Pedro. Por segundo año consecutivo los alvaradenses podrán admirar la moto Harley Davidson que usara el ídolo Pedro Infante Cruz en la película A Toda Máquina, gracias al esfuerzo que ha realizado el Club ATM Guamúchil, cuyos integrantes han dado el cobijo en sus hogares y la cobertura de gastos que se generan. La tarea de este grupo de personas es estar en condiciones de tener el respaldo financiero, ya sea a través de una gestión de gobierno o de algún personaje de la política que quiera trabajar en conjunto, para que se pueda gestionar el recurso que se requiere para poder comprarla y tenerla de manera permanente en exhibición en el Museo a Pedro Infante. La moneda está en el aire; ahora faltará ver quién se atreve a sumarse y cachar este compromiso para traer esta importante reliquia del ídolo que reconoció en una de sus películas ser del pueblo de Guamúchil.