Sigue la deuda. El Ayuntamiento de Mocorito terminó e inició el año con deudas con los trabajadores del sindicato. La líder, Elsa Castro Islas, aseguró que les deben más de 300 mil pesos, los cuales equivalen a tres meses de apoyo a mejoras y el depósito fideicomiso. Pese a que Castro Islas aseguró que el pago no se ha efectuado, ellos se encuentran positivos, porque afirma que siempre les pagan y además que estaban a la espera que cumplieran el pago de aguinaldo, por lo que no es de preocuparse y todo es cuestión de tiempo para que este asunto quede resuelto, por lo que espera que todo salga bien, para evitar algún problema laboral. Esta cantidad que adeuda la administración de Guillermo “Memito” Galindo Castro no es cualquier cosa, y los empleados del sindicato esperan que este compromiso se cumpla, para que nadie salga afectado.

La competencia. En donde se alinearon a establecer estrategia de competencia fue en el Pueblo Mágico de Mocorito, al ver que en el municipio de Guasave prepararon el corredor de la flor de girasol, flor que consideraban característica para la Atenas de Sinaloa. Por esto, el director de Turismo, José José Norzagaray, ha mantenido algunas reuniones con empresarios, hoteleros y funcionarios, para definir estrategias que permitan no tener una fuga de visitantes y la alza que genera las siembras de girasoles no se pierda con Guasave.

Recargados. Con el regreso de vacaciones de una parte del personal del Ayuntamiento de Salvador Alvarado la administración inicia el año recargada de energía, y aunque no todos los funcionarios tuvieron un merecido descanso de una semana, seguramente el optimismo que permea en la población con la llegada del nuevo año, permea también a los servidores públicos, quienes deberán aprovechar esta energía para arrancar con el pie derecho en cada una de sus áreas, para que esto se vea reflejado en un mejor desempeño, pero sobre todo en una mejor atención a la ciudadanía.

Les llueve sobre mojado. No cabe duda que la mala suerte está encerrada en el cuarto de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura, pues cuando todo parecía normalizarse, de repente se presentan desperfectos mecánicos en las plantas potabilizadoras y el servicio se vuelve más deficiente en varias comunidades, a tal grado, de que a la ciudadanía se le tiene que suministrar el vital líquido en pipas. Ricardo Angulo García, gerente de la paramunicipal, no se la anda acabando con las diferentes exigencias de la ciudadanía, pues cuando no es el agua potable, es el drenaje el que le da verdaderos dolores de cabeza, y lo lamentable del caso es que la Jumapaang tiene una gran crisis financiera que no permite solucionar los problemas de manera inmediata. Ni el apoyo que destinó la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez les alcanza para satisfacer las necesidades que se tienen.