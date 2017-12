Con la misma canción. Donde se vieron muy cortos con las actividades para ofrecer a los turistas en esta temporada fue en el Pueblo Mágico de Mocorito, ya que la Dirección de Turismo, a cargo de Lily López López, solo destacó programas poco atractivos, ya que son prácticamente los mismos que se vienen desempeñando durante todo el año, como el Viernes de Plaza y cabalgatas. Es sabido que la situación financiera en el municipio no es como para derrochar dinero, pero es de suma importancia que se brinde a los turistas eventos de calidad y la altura de lo que es un Pueblo Mágico, tal y como se les indica en las normativas de turismo.

Qué coincidencia. El informe de labores del presidente del Comité Municipal Campesino número 20, Samuel López Angulo, estaba programado en un inicio para el pasado domingo 3 de diciembre, pero éste cambió de fecha, reprogramándose para el próximo sábado 9 de diciembre, justamente dos horas después de la hora en la que el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez rendirá su primer informe de gobierno, al cual se prevé la asistencia del gobernador Quirino Ordaz Coppel. ¿Será que el líder agrícola buscará que el mandatario estatal asista también a su evento, aprovechando que ya anda por la ciudad? Pues ya se ha rumorado su interés por candidatearse por la alcaldía alvaradense.

Los platos rotos. Al parecer desde la administración pasada quedó pendiente la atención de una queja en la cabecera municipal de Mocorito, donde los vecinos de la calle Enrique Pérez Moreno reportaron una fuga de agua, y en aquel entonces, hace alrededor de dos años, atendieron la situación pero al parecer no lo hicieron como debe ser y ahora el problema ha vuelto a presentarse. Pero a raíz de esta fuga, la gente que vive en esa zona tiene problemas para salir de sus casas, pues el agua que se ha tirado inunda la calle, ocasionando un enorme charco y lodo, como si acabara de llover. Al parecer por todos lados le tocó a esta administración cargar con pendientes de sus antecesores, y esta vez el llamado recae en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito, a cargo de Fernando Nájar.

Pónganse de acuerdo. Van a cumplir un año como regidores en Angostura y los ediles nomás no han logrado tener un Cabildo un poco más serio. Como ya es costumbre, para empezar, ahí casi nadie está pidiendo la participación, cada quien habla cuando quiere o cuando se acuerda de algo, no vaya a ser que se le olvide. Como en otros municipios de Sinaloa, se ha llevado a cabo el Cabildo abierto, y es hora de que no se han puesto de acuerdo para hacerlo en Angostura, sin embargo, el problema no es que no lo hayan hecho hasta el momento, sino que cada que sale a discusión en alguna sesión, no consiguen llegar a un solo acuerdo sobre el tema. Inclusive entre ellos mismos se dicen que esto pasó por ir dejándolo al último, y al parecer no podrán hacerlo ya en este año, porque requieren previamente lanzar una convocatoria, mínimamente 15 días antes, y con lo cerca que están las vacaciones difícilmente lo podrían concretar.