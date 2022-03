Tiempo del recuerdo

audima

Finalmente se arreglaron, la Asociación de Peloteros con los directivos de Ligas Mayores. Sí habrá temporada en el mejor beisbol, con mucha felicidad para los que tienen contratos con millones de dólares. Además de los que faltan por firmar y ya tienen adelantos que se lograron antes del paro, que duró cerca de los tres meses.

Ahora se esperan comentarios de cómo surgió el arreglo cuando hasta hubo amenazas de una posible ausencia sin beisbol. Por supuesto que no hubo ganador, ambas partes cedieron para evitar el daño. Por cierto, que los juegos cancelados van a reconsiderarse, es decir, reprogramarse para que no se pierdan. Habrá ligero ajuste en la etapa de entrenamientos para un ajuste normal ya con el acuerdo tomado.

Será el 7 de abril el inicio de la temporada, y el sindicato de jugadores otorgó poder al comisionado Rob Manfred para que se tomen en cuenta tres reglamentos que se relacionan con los juegos, los que van a detallarse en cualquier momento.

Será el 13 de marzo, mañana domingo, cuando se inicien los entrenamientos, y entre el 18 y 20 de marzo se harán los juegos de preparación. Queda claro todo este asunto de la huelga más larga de la historia. Los directivos y asociación de jugadores hicieron notar la alegría que les produce saber todo esto.

El salario mínimo con menos de tres años jugando en Ligas Mayores tiene un aumento de 570 mil 500 a 700 mil dólares, que terminará en 780 mil en el 2026. Además, una ventana de 45 días para que las Ligas Mayores implemente como un reloj para los pitchers y se acaben las formaciones especiales. Por cierto, se anuncian que las bases serán más grandes, a lo que no le vemos nada en especial para hacerlo.

Agustín Murillo se presentó al primer día de entrenamiento de su nuevo equipo, los Toros de Tijuana, ha regresado a casa para estar con ellos probablemente en el final de su carrera, aunque dice que no tiene fecha para retirarse. Murillo, ya con muchos años en el beisbol, será el tercera base del equipo de su tierra. Por ahora, listo para prepararse y tener buena temporada.

Los Tigres están preparados para saltar al terreno en la etapa de entrenamientos. Piensan en un año grande en la temporada de la LMB. Cuentan con un equipo que estará en el primer plano. No tienen ninguna duda. Por otro lado, Homar Rojas ya tuvo su primer contacto en el equipo en el terreno de juego y así se inició la preparación para la próxima campaña de la LMB.