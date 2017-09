ENTRE LA PESTE LOS DEL FRACCIONAMIENTO DANUBIO

. Resulta que, a pesar de que los vecinos del fraccionamiento Danubio denunciaron los brotes de aguas negras, el gerente de Japac de Culichi no ha dado solución al problema.. A los que ya no les quedó de otra fue a los de Obras Públicas de Guasave, ya que se pusieron a chambear en la rivera del río, y ya andan entrados desazolvando aunque sea la orilla. Dicen que esto no soluciona el riesgo de desborde, pero que de algo servirá.. Ojalá se ponga trucha el dire de Obras Públicas de Mazatlán, Joel García Regalado, pues a la recién concluida glorieta de Cruz Lizárraga ya le quitaron la estatua para arreglarle la base. Doble gasto.Un tremendo bache que está por la carretera Los Mochis-Ahome se llenó de agua con las lluvias y ni se veía; inlcuso, una nave casi se vuelca. Urge que el dire de Obras Públicas, Ricardo Maldonado, mande a hacer algo.. Conductores hacen el urgente llamado al dire de Obras Públicas de Guamúchil, Hugo Alberto Soto, para que tape los baches que están en el cruce de la México 15, porque últimamente han quedado varios carros descompuestos.