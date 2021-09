ESPAÑA. "Cuando bebas agua, recuerda la fuente": Proverbio chino

La embajadora María Carmen Oñate Muñoz presentó, el 30 de septiembre de 2020, al rey Felipe VI sus cartas credenciales como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en el Reino de España. Un septiembre después, en horas de la tarde, la sorprendió la noticia del próximo relevo en la representación. ¿Lo sabía?, ¿era un tema tratado? Diplomática de carrera desde 1979, con rango de embajadora desde 2002. Para el “Cuerpo Diplomático” hay motivo de debate por el valor de la disciplina y formación en el servicio exterior.

Cuando, ante la sorpresa, poco disimulada del gobernador electo (haiga sido como haiga sido) Rubén Rocha Moya, el presidente, en gira de supervisión, que no de equipamiento, anunció la invitación al gobernador para integrarse al gabinete a su salida del cargo, la mayoría pensó en la Secretaría de Turismo o un organismo afín, por el perfil empresarial del aún titular del ejecutivo estatal. Bajo un cielo azul aclaró la duda, dijo una palabra: España.

Confieso que tardé en reaccionar, mi memoria, aparte de gastronómica tiene destellos de arte y cultura, de paisajes y geografía. Pensé en Federico “fue una noche de Santiago”, pensé en Dalí el genio mayor y los relojes derretidos, pensé en Picasso y la niña con paloma que me acompaña en casa, pensé en Joaquín Sabina el que no quiere un amor civilizado, pensé en la reina Sofía y sus afanes por rescatar la Biblioteca de Alejandría, pensé en Vargas Llosa que ya es natural de España, en Cristóbal Colón que era genovés, pero descubrió para Isabel, América -sin saberlo- y a cuya estatua le negaron el espacio de la glorieta en Reforma. Evoqué tanto, desde los mejillones del norte, a mi amigo Carlos, los azahares en Andalucía, Barcelona y la Sagrada Familia, Almodóvar y Bosé, la paella que alguna vez en un patio en Los Mochis nos preparara una valenciana viajera y también la que hace Fernanda cuando quiere y nos quiere.

Pasados esos segundos de sorpresa y otros pensamientos, que sería largo relatar, pensé en el gobernador Quirino Ordaz. Si fuera mi amigo, sin duda le hubiera enviado un wasap de los que me gusta enviar a veces y en confianza preguntar ¿es verdad?, ¿qué sentiste?, ¿qué piensas responderle?, ¿quieres ser embajador?

Tengo una teoría, puedo estar mal, pero es mi percepción. Un día el presidente le soltó la invitación al gabinete, quizá la bendita almohada consejera hizo que al día siguiente definiera el cargo, tal vez no lo había pensado, tal vez sí, solo él sabe si dosificó la información para no atarantarnos de golpe.

¿Qué demonios se desataron?, ¿qué ángeles aseguraban el silencio robándoles la voz a muchos y muchas? Graciela Domínguez, por ejemplo, entre otros que lo esperaban como en la primaria a la hora de salida. Una embajada no es el gabinete en estricto sentido, digamos que es algo así como “ni muy muy ni tan tan” -ni tan cerca ni tan lejos-, pero sí en la esfera del poder presidencial, distinguido pues por quien por tres años más gobernará nuestro país.

Una amiga dice que al presidente no se le dice no. Mi querido don Ernesto Álvarez Nolasco decía: “para que no te agarren con los dedos detrás de la puerta, NO pongas los dedos detrás de la puerta”. Claro, por supuesto que se puede decir ¡No, gracias!, aprecio mucho su deferencia. Tengo como ciudadano un reto y una deuda con el instituto político que me postuló. Usted comprenderá.

El único argumento que valdría sería el del honor de servir al país en el exterior, mejorar las relaciones, expandir la balanza comercial, a favor claro y honrar la alta tradición diplomática mexicana. Pero con AMLO, con sus formas y su desprecio a las instituciones no se puede ni se debe confiar. Qué más quisiera que hubiera razón de ser embajador.

Leer más: ¿Quirino a misión imposible?

Posdata.- Se desató la polémica al despenalizarse el aborto. Solo un apunte: de juzgarse, no solo debe ser a la mujer sino también al hombre que contribuyó. El embarazo es asunto de dos. Que dos respondan.