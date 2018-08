¿ESTARÁ LISTA LA BIBLIOTECA PA’L PRÓXIMO AÑO?

¿SERÁ? Tras varios años en retrasos de la biblioteca Gilberto Owen en Culiacán, será en marzo de 2019 cuando se tenga finalizada. El edificio actualmente tiene un avance del 60 por ciento, pero falta que se concluya el tercer piso.



EN PENUMBRAS. Algunas calles de la colonia del Évora, en Guamúchil, carecen del servicio de alumbrado público. A pesar de que sí cuentan con las luminarias, al parecer estas no sirven y no las han revisado. Dice la raza que hace falta que las estén checando seguido porque está peligroso estar a oscuras.



NO HAY LANA. Un total de 43 policías municipales de Guasave ya están en condiciones de jubilarse, pero las débiles finanzas del Ayuntamiento, aunado al déficit de agentes en Seguridad Púbica, obligará a que los elementos sigan otro ratito en la chamba, pues será de poco a poquito como los irán jubilando.



BRONCA. El deficiente servicio de recolección de basura sigue siendo el talón de Aquiles para el Ayuntamiento de Mazatlán. En colonias, calles y Zona Dorada se observan bultos con desechos y pareciera que no hay camiones ni empleados que acudan a levantarlos.



DESORIENTADA. La que anda más desorientada que nunca es la dire de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del municipio de Ahome, Claudia Félix, quien no sabe ni dónde queda el terreno que los vecinos de Canteras defienden como área verde, pero que en realidad pertenece a una constructora, según las autoridades municipales.