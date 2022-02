audima

HISTORIA EN EL DEBATE

10 de febrero de 1972

En marzo se abre al público la alberca de la CD. Su uso estará sujeto a especial reglamentación, como en el estado de salud en que se encuentren las personas que deseen servirse de sus instalación. El administrador de la Ciudad Deportiva, señor Miguel Ángel Miranda, manifestó que las personas que deseen practicar la natación deberán contar con un certificado médico de buena salud, con el fin de proceder a extenderles su credencial, que les dará derecho de servirse de ella previo pago de una módica cuota para mantenimiento.

Echan jabón a las fuentes. Cuatros jóvenes fueron internados en los separos por haber sido sorprendidos por la policía preventiva echando jabón en polvo a las fuentes del bulevar. Los “chistosos” sujetos fueron capturados cuando uno de ellos se acercó a una de las fuentes y trató de echarle más jabón. La espuma que salía de las tuberías inundó las calles aledañas y los jóvenes tuvieron que pagar una fuerte multa de mil pesos por daños en el mecanismo de la fuente, así como la limpieza de las mismas.

EU no cambiará su política con Cuba. Washington. El presidente Richard Nixon dejó en claro que no anticipa cambio alguno inmediato en la política de Estados Unidos hacia Cuba, mientras el primer ministro Fidel Castro continúe fomentando la violencia subversiva en la América Latina. Nixon dijo que “lamentablemente, Cuba no ha abandonado el fomento de la violencia y sigue suministrando fondos, armas, preparación y dirección ideológica a los grupos revolucionarios y terroristas en Latinoamérica.

Agregó que se ha notado "cierta moderación en la retórica de Cuba y mayor selectividad en la forma de exportar la revolución, pero parece tratarse solamente de un cambio de tácticas, impuesto por los fracasos constantes de su política interna y de sus aventura revolucionarias". Otra razón por la cual Estados Unidos no cambiará por ahora su posición hacia Cuba, es la de sus vinculaciones militares con la Unión Soviética. Cuba ha aumentado su recepción de armas y de facilidades de aprovisionamiento.

Gran Baile de los Enamorados. Con el atractivo marco musical del conjunto de gran arraigo entre los jóvenes, “La Nueva Dimensión”, de Nogales, y teniendo como magnífico escenario los siempre amplios y espaciosos salones del Centro Social Leonístico, se llevará a cabo el grandioso Baile de los Enamorados. La organización corre a cargo de los entusiastas locutores de las estaciones radiodifusoras Radio Juventud y Radio Mexicana, en ocasión de celebrarse el Día de los Novios. Desde ahora se augura su éxito.

10 de febrero de 1997

Al alza las exportaciones. Durante las últimas dos semanas han aumentado los volúmenes de exportación de hortalizas, en especial de tomate, hacia el mercado estadounidense, y esto genera un incremento en la entrada de divisas y en la creación de fuentes de trabajo. La cosecha de legumbres se encuentra en todo su apogeo en Sinaloa y todas las demás actividades productivas que de prestación de servicios se benefician con el movimiento económico que origina. El año pasado el valor de las exportaciones hortícolas superó los 800 millones de dólares.

La Iglesia no callará las injusticias. México, D.F. El arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, afirmó que la Iglesia católica no callará y seguirá denunciando las injusticias. Dijo que ello continuará, a pesar de las críticas que recibe de algunos de sus enemigos que solamente quisieran verla aplaudir los mecanismos generadores de pobreza y miseria que actualmente rigen a la sociedad, pero que impiden al hombre y la mujer pasar de condiciones menos humanas a más humanas.

Denuncian sobornos de narcos. Washington. Los cabecillas de un cártel de drogas mexicano sobornaron a centenares de policías mexicanos para recibir protección, información y ayudarles a desplazarse por México, y entrar a Estados Unidos, dice The Washington Post. El diario agrega que documentos presentados ante el tribunal distrital de San Diego y revelados la semana pasada, contienen declaraciones de cabecillas del Cártel de Tijuana, manejado por los hermanos Arellano Félix.