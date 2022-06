EU perderá la guerra en Vietnam, dice Castro

HISTORIA EN EL DEBATE

LOS MOCHIS

20 de junio de 1972

Seguro social automático para choferes. Ante la negativa de los patrones de los taxistas y choferes de otras unidades que hacen servicio de alquiler o de pasajeros a los campos circunvecinos, de afiliar a sus trabajadores al régimen del Seguro Social, la institución está solicitando la colaboración de las uniones y sindicatos a que pertenecen. Se considera que más de 500 trabajadores pertenecientes a esta industria, no reciben los servicios médicos asistenciales.

EU perderá la guerra en Vietnam. Berlín. El primer ministro de Cuba, Fidel Castro, dijo aquí que Estados Unidos va a perder la guerra en Vietnam a pesar de haber incrementado los bombardeos aéreos, que señaló, están dirigidos contra la población civil. Castro habló durante una concentración en la arena Dynamo de Berlín del Este, al poner término a su visita de siete días a Alemania Oriental, en su gira de dos meses por África y Europa. “Estados Unidos no tiene posibilidad de alcanzar la victoria”, dijo con voz ronca y aspecto fatigado, pero contento.

l primer ministro agregó que Estados Unidos no logrará aplastar al socialismo en Vietnam, como no pudo hacer en Cuba ni en Alemania Oriental. Consideró que los "imperialistas hacen concesiones en Europa, donde está el bloque socialista de la Unión Soviética, porque no les queda otro recurso, pero en Vietnam están incrementando la guerra y aumentando los bombardeos en un esfuerzo para obligar a los vietnameses a aceptar sus condiciones".

Bautizo de Yasbeth Cerecer. En el templo de Fátima se celebró el bautizo de la pequeña Liliana Yasbeth Cerecer Espinoza, hijita de los señores Blas Cerecer e Irma Espinoza de Cerecer. La ceremonia se efectuó en medio de marcada solemnidad, fungiendo como padrinos de la pequeña el doctor Gilberto Rocha y Soledad Beltrán de Rocha, quienes sostuvieron a Yasbeth durante el curso del acto litúrgico. Al finalizar el acto, los esposos Cerecer ofrecieron una espléndida fiesta, brindando por la felicidad de la recién bautizada

20 de junio de 1997

Amenazan a director de El Debate. Con el intento de que cambie la línea editorial del periódico, el director-gerente de EL DEBATE, José Isabel Ramos Santos, está siendo amenazado de muerte a través de cartas anónimas escritas a mano y con tinta negra, las cuales mandan a esta empresa. Las cobardes amenazas se presentan cuando Sinaloa es sacudido por una fuerte ola de violencia, caracterizada especialmente por secuestros, en los que se ha involucrado a mandos superiores del Grupo Antisecuestros de la Policía Judicial del Estado y cuando se vive también una importante jornada electoral.

Atacan a Patrulla Fronteriza. San Diego. Pistoleros han comenzado a atacar agentes de la Patrulla Fronteriza norteamericana desde México. Nadie resultó herido en dos separados ataques. Se trata del cuarto y quinto incidente en lo que va del mes. Los agentes, que realizaban un patrullaje de rutina en suelo norteamericano, no devolvieron el fuego. Unas horas antes, un agente oyó que dos balas pasaban cerca de su vehículo al norte del Río Tijuana. El primer incidente se registró el 17 de mayo, cuando alguien desde México, les disparó con una AK-47.