EUA, Dominicana y Venezuela encabezan las Menores

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Un chiste es siempre un mensaje muy serio”… Charles Chourchill.-Coral Gables, Florida.Es lógico que Estados Unidos tenga más peloteros en las Ligas Menores que todos los demás países. Por ejemplo este año llegan a 2 mil 356, igual al 72.65 %.Siguen a EUA, Dominicana, con 396, que es el 12.04 %; Venezuela, 255, el 7.76%; Puerto Rico, 50, o 1.52 %; Cuba, 47, que es el 1.43%; Canadá, 44, 1.34 %; México, 32, 0.97 %, Panamá, 23, el 0.70 %; Colombia, 19, el 0.58 %; Nicaragua, 7, 0.21 %; Curazao, 7, 0.21 %; Bahamas, 6, 0.18 %; Aruba, 4, lo que es el 0.12 %; Brasil 3, igual al 0.09 %; Italia, 3, 0.09 %; África del sur, 2, 0.06%; Islas Vírgenes, 2, 0.06 %.Y con uno, equivalente al 0.03%, Honduras, Irlanda, Inglaterra, Haití, St. Maarten, Holanda, Alemania, Checoslovaquia.Por otra parte, el 29 %, ya no de los futuros bigleaguers, sino de los que están instalados en los 30 equipos, han nacido fuera de Estados Unidos. Hasta 1950, si había cinco o seis latinoamericanos en las Mayores, eran muchos. Y no se veía a nadie más de ningún otro continente. En la meca del beisbol, las puertas se han ido abriendo paulatinamente al todo el mundo.Y el acontecimiento de abril de 1947, cuando apareció en Grandes Ligas, vía Dodgers de Brooklyn, el primer negro en la pelota de este nivel en el siglo 20, Jackie Robinson, fue definitivo, contundente, para que gente de todo nuestro planeta, sea del color que sea, tenga un lugar en la máxima pelota, si es que posee las habilidades necesarias para el juego.En síntesis, tres cuartos de los peloteros de las Menores de este año, son nativos de países que están dentro del draft, Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, Islas Vírgenes y Guam. El resto llegó como agentes libres internacionales, y el 80 % de esos, provienen de Dominicana y Venezuela.Los latinoamericanos estamos bien representados, no solo con el número, sino también con la calidad, porque en la pelota mayor, si no hay calidad, no hay sitio en roster. Así de sincero y cruel es el sistema. Por eso el escrutinio del pelotero comienza en la Academia y solo termina cuando lo dejan libre.RETAZOS.- ** Lo más importante del no hit no run de los Dodgers, por Walker Buehler y tres relevistas, el viernes, es lo que destaca Fernando Ballesteros en Puro Beisbol, “El primer sin hit ni carrera en temporada de Major League Baseball, fuera de Estados Unidos y Canadá”. El precioso estadio de los Sultanes de Monterrey fue el escenario, y frente a los Padres, en cuya alineación aparece el mexicano de Guadalajara, Christian Villanueva, quien por supuesto, no sacó jonrones esta vez. Pizarra final, 4-0, y anoche continuaba la serie… ** El outfielder nativo de El Tigre, de 23 años, Jeffrey Báez, es el Pelotero del Mes en las Menores de los Tigres. En Tennessee, doble A, batea para 368, cuatro jonrones, 17 impulsadas y seis robos en nueve intentos.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.