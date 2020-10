Ebullición en el PRI

Además de cumplir con el compromiso de elaborar la plataforma electoral del PRI para el 2021, los foros especializados de consultas que iniciaron ayer aquí en Los Mochis representan una válvula de escape para la ebullición que impera entre los grupos de priistas que con desespero buscan candidaturas. Así las cosas, Sergio Jacobo, el presidente de Fundación Colosio, y Jesús Valdés, el líder del partido, están poniendo a trabajar a los priistas y ayer se dejaron venir a Los Mochis a presidir el forro sobre economía, el primero que se realiza en el estado. Luego se efectuará una consulta a la población a una menor escala en Choix. El foro, también presencial, sobre problemas del campo se efectuará el próximo sábado en Elota, un municipio eminentemente agropecuario y donde en los últimos años ha habido avances sustanciales en el desarrollo de la agricultura. Desde ahora se vislumbra que podrían salir chispas en las discusiones por los apoyos que los campesinos reclaman al gobierno federal.

Son tiempos de preparar las armas para la guerra que se viene y el intenso trabajo al que se somete a los priistas puede atenuar un poco las confrontaciones internas que se dan por las candidaturas. Aquí los aspirantes y sus simpatizantes encuentran una vía institucional para medir fuerzas, lucir sus habilidades y conocimientos y foguearse rumbo al 2021.

De todos modos los precandidatos siguen sus precampañas, pero no pueden decir que la dirigencia del PRI no los toma en cuenta o que no está haciendo nada para revertir los vaticinios de las encuestas que en el papel favorecen a Morena. Al contrario, se preparan para defender la plaza y dar la pelea para ganar las elecciones que ya están a la vuelta de la esquina.

Popurrí. Se vienen con todo los rebrotes de covid-19 en el país, en estados donde hace frío, como en Chihuahua, donde el sector salud está declarando el regreso al semáforo epidemiológico rojo o en la Ciudad de México que está en naranja, y en Sonora, donde se prohibió la entrada de aficionados a los juegos de beisbol, se viene de nuevo la amenaza de una oleada de contagios que también ya se están suscitando en los países europeos y en casi todo el mundo.

Por fortuna en Sinaloa la curva de contagios se ha mantenido plano o estable, todavía hay suficiente capacidad de atención en los hospitales y al doctor Sergio Castro le extraña que en China, el país donde se originó el virus, todo este muy tranquilo y la OMS nos debería decir ¿qué están haciendo los chinos que les están dando resultados?”.

MÉDICOS. Merecido reconocimiento a los médicos, ayer en su día, que se han convertido en los héroes de la vanguardia de la lucha contra el coronavirus y muchos de ellos han caído en el esfuerzo por salvar vidas. “Nunca muchos mexicanos le debimos tanto a tan pocos valientes”, que son los profesionales de la salud, incluidas las enfermeras.

ALTRUISMO. Rotarios de Los Mochis, encabezados por Héctor Humberto Rodríguez, llaman a no descuidar la lucha por erradicar la polio, una tarea que el rotarismo internacional se ha echado a cuestas. Hay que apoyarlos.