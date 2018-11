Echan abajo la cuota liga

Una vez más, el polémico tema de la cuota liga puso de cabeza al Congreso local, pues campesinos afiliados a la Liga de Comunidades Agrarias, así como a otras organizaciones agrícolas, por segunda ocasión tomaron la tribuna para exigir que se cancele el punto de acuerdo relacionado con las cuotas ejidales, ya que el ingreso de por lo menos 15 millones de pesos al año que representa para estos organismos es una razón más que suficiente para pelear por ella.

A pesar de ese zafarrancho, los diputados de Morena y del PT sacaron adelante el punto de acuerdo a puerta cerrada, sin los ocho legisladores priistas, pues decidieron cortar de tajo la actitud agresiva de grupos campesinos.

Para nadie es un secreto que desde hace tiempo los productores se vienen quejando de que estas cuotas se las quieran endilgar “a chaleco”,

sobre todo cuando ellos mismo no perciben en qué las están aplicando, porque uno de los rubros donde se supone que se están destinando es en las movilizaciones sociales, pero resulta que cuando los campesinos llevan a cabo las protestas, sus líderes brillan por su ausencia, lo

que lógicamente molesta al gremio. Aunque parecía que el punto de acuerdo de la cuota liga de nuevo quedaría en veremos, diputados de Morena insistieron en que el asunto de la cuota ejidal no iba a ser frenada por nadie, pues quisieron dejar en claro que con violencia no van a controlar los temas al interior del Poder Legislativo.