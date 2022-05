Echan por tierra bandera de austeridad de Rocha Moya

audima

Engañan al Gobernador. No solo se trata de que un funcionario de Turismo echó por tierra la bandera de austeridad que enarbola el gobernador Rubén Rocha Moya. También el tema, tocado por el mismo mandatario en la “semanera” de ayer, tiene otras aristas que debería de saber. En redes sociales circuló profusamente una foto del interior de un avión particular con varios personajes y entre ellos destacaron la presencia del director de Promotur Sinaloa, Alfonso Reséndiz. El gobernador le puso nombre y apellido al personaje, ayudado en la conferencia por su titular de Comunicación, Adriana Ochoa. Pero Rocha Moya se quedó corto en su apreciación. Su funcionario de Turismo aparece acompañado en ese vuelo privado por el empresario cabeza del Grupo Arhe, Juan José Arellano. Dos puntos que deberían atrapar la atención del mandatario. Lo del vuelo privado, que echa por tierra su bandera de austeridad, y la otra, que el empresario es a quien el Gobierno Municipal de Mazatlán le pagó más de 141 millones de pesos por el caso Nafta, tanto en dinero como con terrenos. El tercer punto que seguro debe saber Rocha Moya, o desde aquí podrá conocerlo, es que Alfonso Reséndiz forma parte del equipo de Alejandro Higuera. Sí, el secretario particular del gobernador. En la “Semanera”, Rocha Moya se mostró sorprendido de saber que funcionarios estatales viajaron al Tianguis de Acapulco sin pedirle permiso. Vaya, sin siquiera comentarle que lo harían. Y comparó que hay alcaldes que sin que les corresponda, le avisan cada vez que tienen que salir del estado. Son formas y lo hacen por cortesía política.

Prepara su defensa. La expresidenta del DIF Mazatlán Gabriela Peña Chico está revisando cómo habrá de defenderse de lo que considera el atropello del que fue víctima por parte del alcalde Luis Guillermo Benítez. Se adelantó que la también expareja del alcalde podría ofrecer en los próximos días una conferencia de prensa en la que expondría el acoso y represión de que fue objeto en los últimos meses. Uno de esos puntos fue la orden del alcalde de prohibir a los “medios de comunicación amigos” que por ningún motivo le publicaran declaraciones y eventos en los que Peña Chico estuviera. Este, y seguramente otros puntos que la señora Peña Chico sabe, podrían enmarcarse en un posible delito de violencia política de género. Porque se comenta que la expresidenta del DIF Mazatlán ha mostrado su interés en lanzarse por un cargo público en las próximas elecciones. Y al saber esto el alcalde, pudo decidir que retiraran a Peña Chico del DIF. De encuadrarse este delito de violencia de género, el caso podría ser tomado por la titular de la Secretaría de la Mujer, Teresa Guerra, que seguramente ya está informada de cómo se las gasta “El Químico” en su trato con las mujeres, pues tiene ahí cerca de colaboradora a la exsíndica procuradora, Elsa Bojórquez, que sufrió en carne propia toda clase de ataques del alcalde y de sus allegados.

Focos rojos. Las balaceras se han multiplicado en Culiacán. Los asesinatos violentos, igual. Ya Estados Unidos colocó a Sinaloa entre los cinco estados del país al que no recomiendan viajar. Es hora de revisar la estrategia y hacer los cambios necesarios, antes de que el tema se torne más crítico.