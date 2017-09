¡Échenle una mano al fiscal de seguridad!

La Comisión de Derechos Humanos Independiente criticó el actuar del fiscal Juan José Ríos Estavillo, destacando que el titular no está enfocado en dar resultados y esclarecer los hechos de mayor impacto. ¿Será que el fiscal general del estado se encuentra dormido en sus laureles o le está quedando grande el cargo? Esto debido a que ante los medios de comunicación y sociedad no muestra evidencia de los avances en la investigación del caso de Javier Valdez o el de la niña Dayana, quien sigue desaparecida. Abogados, peritos que deseen ayudar al funcionario estatal a que haga bien su chamba y empiece a ser eficiente, pueden comunicarse al teléfono 7 12 24 88.Urgen unos trabajadores con machín de actitud pa’ que se pongan las pilas con las colonias y calles que podrían ser afectadas con las fuertes lluvias que se pueden dar en la región por Norma, y es que vecinos de Los Mochis andan bien preocupados porque se les puede meter el agua a sus casas, o que se queden atascados en las inundaciones que siempre se dan por los bulevares de la ciudad. Si le interesa la chamba, favor de echarle el fonazo al ‘dire’ de Obras Públicas, Josué Jacinto Sánchez Ruelas, al 01 (668) 816 5006.Se solicitan los servicios de un investigador privado pa’ que les ayude a los vecinos de la comunidad de Tepantita, en Mocorito, a saber dónde están los trabajadores y autoridades del área de Obras Públicas del Ayuntamiento, pues señalan que tienen las calles hechas un desastre y del personal de dicho departamento ni sus luces, por lo que piden que los escuchen pa’ que les arreglen esa bronca. Si sabes de alguien que se pueda aventar la chamba, échale una llamadita al ‘dire’ de Obras Públicas, Víctor Parra, al 673 735 02 92.Atención rosarenses que anden sin chamba y que sean buenos en eso de hablar y convencer gente, la Jumapars anda en busca de gente que le ayude a visitar a los usuarios para explicarles las maneras de pago para el predial. Esto con tal de que caiga una lanita a la dependencia, que por más que intentan hacerle campaña, la gente nomás no paga, y el gerente ya no sabe ni cómo hacerle para evitar caer en la bancarrota. Si hay interesados, no duden en ponerse en contacto con Reyes Salinas Uribe, gerente de la Jumapars, al 01-694-95 2-04-10.La dirección de Tránsito Municipal en Guasave está buscando con urgencia raza que quiera ganarse unos pesitos extras. Solo tiene que regularizar el tráfico en las zonas escolares, principalmente en los horarios de entrada y salida, pues tal parece que los tránsitos no pueden con el paquete, pues siempre se hace un caos insoportable. Si te interesa la chamba, solo tienes que echarle la llamada al ‘chaca’ de Tránsito, Tomás Olivas, al 872 18 18.