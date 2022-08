Después de unos pocos días de receso, saludo de nuevo a mis queridos lectores. Con la misma intención de siempre: buscar que cada persona que lea mis escritos camine por el sendero de la paz y la alegría alentadora. Gracias de por vida.

“Una ecología integral implica dedicar algo de tiempo para recuperar la armonía con la creación, para reflexionar acerca de nuestro estilo de vida y nuestros ideales y, sobre todo, para contemplar al Creador”. Palabras del papa Francisco con las que nos invita a tomar en serio la ecología, de manera total. Invitación que es para todos. Primero nos aconseja la lectura de su Encíclica Laudato si´, que versa sobre la necesidad de una conversión ecológica radical, con la idea de adoptar un nuevo proyecto de vida, que no necesita sumergirse en detalles científicos que no comprendemos la mayoría, sino en actuar día a día, abriendo nuestras alacenas, refrigeradores y botes de basura para darnos cuenta en lo que acumulamos, consumimos y desperdiciamos, y lo más grave, constatar a la vista corta lo que contaminamos.

Así, pues, la invitación es para tomar conciencia de la emergencia que generamos y enfrentamos cada día. No hay duda: ya estamos frente a una emergencia climática y no podemos permanecer estáticos. Tenemos que actuar de inmediato haciendo pequeñas cosas, pero muchas veces. Mensaje urgente que nos apura a tomar conciencia, y como ya dije, a hacer cosas en bien de la humanidad. Hay un libro de un científico alemán, ecologista y sabio, cuyo título, Lo pequeño es hermoso, enamora y donde invita a actuar con apuro urgente a hacer muchas cosas pequeñas en bien del Planeta Tierra, en donde sugiere que apresuradamente “todos” dejemos de ser indiferentes y trabajemos de inmediato. Nos dice este autor que no nos atengamos a los gobiernos ni a los empresarios a que hagan algo pronto con el fin de frenar el deterioro ecológico. Tenemos que hacerlo, de inmediato, nosotros los humanos, tenemos que actuar, con pequeñas acciones desde nuestra casa. Si nos proponemos hacer de nuestro hogar un templo ecológico, un lugar mejor en todos los sentidos, estoy seguro que los demás imitarán, y así nuestro entorno inmediato florecerá con acciones pequeñas, que no dejarán de ser eficientes. Si las acciones de cada uno de nosotros, aunque sean mínimas, pero “tupiditas”, podremos convertir a nuestro planeta en un vergel. ¿Qué nos quiere decir don Francisco papa?, que no hay que buscar salvar a nuestro planeta a base de revoluciones tecnológicas, económicas o ecológicas, sino con la decidida acción particular de vivir saludablemente nuestro día a día. Existen científicos que dicen que la Tierra continuará rotando alrededor del Sol por millones y millones de años, que nuevas especies sucederán a las que desaparezcan. Afirman, además, que la vida encontrará otras formas de germinar, que el planeta es autoreconstruible. El gran problema somos los humanos, mismos que, por nuestra estructura molecular, somos vulnerables y autodegradables, por lo que requiere atención urgente e inteligente, debido a su condición natural que se deteriora con el tiempo. En la Encíclica Laudato si’ hace un llamado internacional para cuidar el planeta y cuidarnos los unos a los otros. Nunca más que ahora está viva la urgencia del mandato celestial: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.