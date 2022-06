Édgar González, ¿protegido por Rocha?

La encomienda. El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, no perdió la oportunidad en su reciente visita a Mazatlán para interceder, de alguna forma, en favor del secretario del Ayuntamiento, Édgar González Zataráin. “Édgar es mi amigo, te lo encargo, Químico’’”, dijo durante su discurso, lo que fue interpretado por muchos como el respaldo que tiene el funcionario municipal ante la fuerte batalla jurídica que se viene encima. La última semana, trascendió que son tres las demandas que tiene el secretario del Ayuntamiento por su trabajo. La más polémica es la interpuesta por una exfuncionaria de la dirección de Asuntos Jurídicos Municipales, quien acusa a González Zataráin de acoso y hostigamiento. Al secretario se le ha notado preocupado, a pesar de que sostiene que está seguro de salir avante con su defensa. La situación complicada para González Zataráin se da apenas una semana después de que criticó la demanda de 111 millones interpuesta por la empresa Nafta por supuestos intereses moratorios debido al retraso del Ayuntamiento para saldar una indemnización por 141.8 millones de pesos. El secretario del Ayuntamiento calificó como abusivos a los empresarios. Y eso no le gustó a los representantes de Nafta.

Muy mal se vio el director municipal de Protección Civil, Eloy Ruiz Gastélum, cuando dijo que las fumarolas en el basurón municipal son una cuestión normal que está bajo control. Si Mazatlán cumpliera con las normas internacionales para el manejo y confinamiento de los desechos y con las leyes que regulan los rellenos sanitarios, lo menos que debería haber en el basurón de Mazatlán son fumarolas. Desde el lunes de la semana pasada se reportó un conato de incendio en el interior de esa área, y durante los siguientes días, los cuerpos voluntarios de bomberos lucharon por extinguir el fuego. La peor parte se lo han llevado los habitantes de invasiones y fraccionamientos que están cerca. Dicen que por las noches se ven obligados a tragarse el humo que emana de la basura. Urge que el Ayuntamiento haga algo para resolver el problema.

Paciencia es lo que pidió el gobernador del estado, Rubén Rocha, a los desplazados por la violencia. Los inconformes, integrados al Movimiento Amplio Social Sinaloense (IMSS), dirigido por el exlegislador Miguel Ángel Gutiérrez, exigen al gobernador celeridad en el cumplimiento de los acuerdos. Demandan, principalmente, la lotificación de terrenos para levantar sus hogares. El problema es que algunos de los predios propuestos por los desplazados están en controversia de posesión, por lo que el gobierno no puede comprarlos hasta que no se aclare la situación. En su visita a Mazatlán, Rocha Moya dijo que no es Supermán para resolver el problema de golpe.

Mañana es el solsticio de verano, con ello se aproximan los días con calor más fuerte. La canícula iniciará este año el 3 de julio y terminará el 11 de agosto. Esto representa un mayor gasto para las familias, ya de por sí golpeadas en su bolsillo, debido al imparable aumento de precios.