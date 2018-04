Ediles exigen mesura. El regidor y presidente de Nueva Alianza, Luis Armando Garzón González, así como su homólogo del PRD, Juan De Dios Garay, durante la sesión de cabildo celebrada ayer hicieron un llamado enérgico al presidente municipal José Trinidad Osuna Lizárraga para que su administración sea respetuosa de la veda electoral y deje de amedrentar a los trabajadores sindicalizados, a quienes, a decir de su denuncia, les tienen prohibido simpatizar o asistir a cualquier evento que no sea el del alcalde con licencia y precandidato a la reelección, José Felipe Garzón López. El líder de Nueva Alianza local pidió al alcalde que se reprogramaran las entregas de cocinas ecológicas y que se suspenda el ofertar nuevos ingresos al programa Prospera que maneja Sedesol. Ante la ola de reclamos, el joven alcalde no desmintió los hechos que le acusaban a su administración, en especial a los directores de Comunicación Social y Servicios Públicos de ser partícipes de estos actos, y se comprometió a organizar una reunión, a la que invitaría a los regidores para que den cuenta de que pedirá a sus funcionarios ser respetuosos de la ley. La regidora Nancy Yazmín Vilchis interrumpió para comentar que por obvias razones, la ley debe de respetarse. De no denunciar estos supuestos hechos ante las autoridades, también los ediles serían cómplices de que no se respete la ley electoral.

La saben hacer. Hoy y mañana, el sector pesquero tiene reunión con el secretario de SHCP y con Gobernación, e incluso los líderes van acompañados del gobernador del estado, Quirino Ordaz. Esto los hizo aplazar la protesta que tienen programada para este martes 10. De la negociación que tengan con el gobierno federal dependerá si deciden protestar durante el Tianguis Turístico, expuso el líder de la Unión de Armadores, Ricardo Michel. El gobernador, junto con el gobierno federal, trató así de apagar el fuego al concretar la reunión, pero les surgió otro pues los comuneros de la presa Picachos amenazan con manifestarse para exigir que concreten los pagos. Y lo mismo dicen los afectados de la presa Santa María.

Ya salió el peine. Por fin se aclaró el por qué del apoyo total del presidente de la Asociación Ganadera Local, Felipe Velarde, hacia Fernando Pucheta y su defensa hacia las autoridades gubernamentales en los casos de sequía y otros apoyos para los agremiados, pues no podía hablar mal ya que el ahora candidato a la alcaldía acomodó a la hija del ganadero, Cristina Velarde, como suplente de Loúrdes Sarabia, que irá nuevamente en la planilla como síndica procuradora. La también líder de AMPI se ha mantenido al margen de las campañas, pero también se notó que su respaldo está hacia el que será su próximo jefe en caso de ganar las elecciones.

El reto. Falta aún poco más de un mes para que inicien oficialmente las campañas por las presidencias municipales en Sinaloa. Serán 45 días los que los aspirantes tendrán para convencer al electorado para que vote por ellos. En Mazatlán, la contienda estará entre el priista Fernando Pucheta y el panista Alejandro Higuera Osuna. Pucheta iniciará con la ventaja de una administración inmediata y una campaña de meses. Higuera, con la desventaja de tres administraciones anteriores y la sospechas por haberse inscrito como primer regidor plurinominal. ¿Teme acaso algo?