¡Ah, no hay nostalgia más dolorosa que la de las cosas que nunca han sucedido!

Fernando Pessoa

Entre muchas de sus riquezas, el idioma portugués tiene un término que, de manera muy particular y de difícil traducción al castellano, describe aquellos sentimientos que nos invaden cuando a nuestras vidas llega la soledad, la añoranza o la nostalgia por lo que ya pasó.

El académico de la UNAM Fernando Cruz Quintana hace una de las mejores evocaciones sobre este vocablo: “Quien tiene saudade sabe que los recuerdos son a la vez alegres y demoledores. Este sentimiento es más que una simple nostalgia: cualquier pretexto puede activar en nuestro pensamiento un tiempo anterior, y esa sensación de no poder volver atrás nos arraiga inevitablemente a este presente en que estamos cautivos”.

Sencillo, elegante y de múltiples esencias, el término “saudade” nos acerca a “ese sentir de quien ha perdido algo que no volverá, un peso que se anida en el pecho, un sabor agridulce, es amor y tristeza”, como lo resume la lingüista Mariana Figueredo.

“Saudade” es, para muchos, el sentimiento que nos rodea en estos complejos tiempos de pandemia. Esa nostalgia por los momentos de cotidianidad que se han ido, y que hoy están en nuestro recuerdo. Estar cerca de la familia, la convivencia con los amigos, el contacto personal, el saludo efusivo que nos caracteriza, las aulas o nuestras relaciones producto del trabajo. Tantas cosas que hasta hace poco veíamos como normales y que hoy cobran un significado diferente por estar ausentes.

La pandemia nos ha dado la oportunidad de conocer lo mejor y lo peor de nosotros como sociedad. Ha exacerbado vicios y virtudes de nuestros gobernantes. Ha demostrado las bondades de la medicina y de la ciencia. Nos ha enseñado cuán vulnerables somos y qué tan cercana puede estar la muerte, que es finalmente la trascendencia a otro estado.

Parte de la condición humana, la pandemia que nos ha traído el coronavirus SARS-CoV-2 vino a transformar nuestras vidas y hacer del pasado una permanente añoranza, similar al término que los portugueses nos han regalado. La COVID-19 nos ha desnudado como sociedad y hoy nos tiene en un obligado confinamiento, necesario para preservar la vida y la salud.

Saudade por tantas cosas que ya no están y que solo el anhelo de un futuro mejor podrá disipar. Saudade por lo que fue y no volverá. Saudade por quienes han sufrido enfermedad y se han adelantado. Saudade por no poder estar juntos.

Ante ello, y en estos tiempos decembrinos, se abren espacios para la reflexión, para hacer un balance de nuestros errores y aciertos, para corregir el rumbo y construir, todos, un mejor avenir. Lo merecemos.

Segundo tercio. Sirvan estas breves líneas para enviar a los lectores de este espacio nuestros mejores deseos. Que el 2021 que se avecina sea un año en el que la salud y la tranquilidad sean denominador común.



Tercer tercio. Viene, sin duda, un año complejo, lleno de retos en todos los frentes. Que no sean la división ni la confrontación las que dominen la agenda pública. México no necesita del encono. Nada positivo en nuestra historia ha sido construido sobre esa base.