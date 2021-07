Sinaloa y el riesgo animalista

Primer tercio. Sinaloa corre un inminente riesgo de ver prohibidas las corridas de toros, las peleas de gallos, la charrería, la pesca deportiva y los zoológicos, entre otras actividades que implican la presencia de animales. El extremismo y la sinrazón de los movimientos animalistas han llegado al Congreso del Estado y, una vez las puertas abiertas, difícilmente podrán salir.

El pasado miércoles se celebró el Foro por los Derechos Animales, en la que tuvieron voz los defensores de la fiesta brava y grupos prohibicionistas de cara a una posible nueva discusión de la iniciativa de Ley de Protección Animal, una vez que esta fue devuelta con observaciones por el gobernador Quirino Ordaz.

En la clase política sinaloense son pocos quienes han evaluado los riesgos de dar cabida a este tipo de movimientos que promueven la citada iniciativa, grupos que rayan en el radicalismo y la intolerancia. Como se señaló el pasado miércoles, el debate va más allá de las corridas de toros. La pregunta que se impone es saber si los poderes públicos pueden o no imponer las opciones morales de un grupo de la sociedad al resto de los ciudadanos.

Si la respuesta fuese afirmativa, se trataría de una muy mala noticia para las libertades, ya que bastaría con presentar una argumentación moral y tener mayorías para prohibir realidades como la interrupción legal del embarazo, el matrimonio igualitario, la diversidad sexual, la existencia de un zoológico, el deporte de la pesca o todo espectáculo que no cumpla con los criterios de ciertos grupos.

Si la respuesta fuese negativa, sería una muy buena noticia para las libertades, ya que los derechos fundamentales de las minorías se verían protegidos, incluso en contra de la opinión de las mayorías, siempre en el respeto de la ley.

En este y otros casos, se trata de defender la idea del bienestar animal en función de la calidad de vida de los animales, de su vínculo con el ser humano, en un absoluto respeto a su naturaleza y, en particular, a la libertad de las personas.

El pasado miércoles fue un día peligroso para las libertades en Sinaloa. Aun es tiempo para evaluar el riesgo que representan para el estado la intolerancia disfrazada de defensa animalista. El debate, como se ha dicho, es otro.

Segundo tercio. Se esté de acuerdo o no con la consulta que se llevará a cabo este domingo, el resultado a favor del “sí” es más que previsible. El reto para sus promotores no radica en ello, sino en el interés que este primer ejercicio constitucional despierte entre los electores, ya que requiere del 40 por ciento de la participación del listado nominal, es decir de 37.4 millones de sufragios, para que sea considerada como vinculante.

Por lo próximo que se encuentra del más reciente proceso electoral celebrado en junio pasado que saturó a la ciudadanía, lo incomprensible de la pregunta y la crispación del clima político, se antoja casi imposible alcanzar esta cifra.

La consulta representará un termómetro sobre la capacidad de movilización o de boicot para promotores y contrarios al ejercicio, según sea el caso. Será, sin duda, un parámetro para evaluar quién acompañó a la iniciativa, quién la saboteó y hasta qué grado los actores políticos de relevancia afines al actual Gobierno cuentan con la capacidad electoral para operar en el terreno.

Tercer tercio. Bien debería ser recibida la iniciativa del presidente López Obrador de liberar a presos del fuero federal con más de 10 años sin sentencia y que no hayan cometido delitos graves, a mayores de 75 años que no hayan cometido delitos graves, a mayores de 65 años con enfermedades crónicas y que no hayan cometido delitos graves y a toda persona que haya sido torturada y sea comprobado bajo el protocolo de Estambul. Un importante paso para acabar con miles de injusticias que aún prevalecen en el país.

