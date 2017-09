Educación consciente

Cuando pensamos en educación, seguramente lo asociamos con la escuela, pero también lo asociamos con la familia, con el ser padres. Y quizás sí, los maestros y los padres son las figuras que con más intención se dedican a la educación. Los maestros estudian para ello; los padres, no, aun cuando ahora se encuentran ya las opciones de escuela para padres, que en muchos espacios se abren para que los padres cuenten con información y recursos para llevar a cabo esta importante tarea de educar a sus hijos. Independientemente de si se es maestro o si se es padre, es necesario saber que por más recursos con los que contemos y por más información que tengamos, lo que más impacta en la educación es lo inconsciente. No es de extrañar que madres o padres que saben lo que no conviene hacer con los hijos se sorprendan haciéndolo para después sentir la culpa de haberlo hecho. Padres y madres que gritan, ofenden, dan golpes, nalgadas o castigos, aun sabiendo que eso no es lo más conveniente. La mayoría de los padres, si no es que casi todos, cuando hacemos cosas inconvenientes en la educación de nuestros hijos lo hacemos por dos razones: porque no sabemos, o bien, porque aún sabiéndolo no podemos hacerlo de otro modo, nos gana nuestra parte inconsciente.Es realmente interesante analizar lo que sucede con nuestra mente. Saber que solamente el 5% de lo que vivimos es consciente y el resto inconsciente ayuda mucho para poder comprender por qué en ocasiones, aun con todas nuestras mejores intenciones, sucede lo que coloquialmente decimos como “el inconsciente nos traiciona”.¿Cómo ejemplificar esto? Un padre o madre que en su infancia vivió los gritos, nalgadas y castigos de manera consistente. Entonces, al tener sus propios hijos, sucederá que repetirá las mismas conductas con ellos y, en ocasiones, aun habiendo dicho que “eso nunca lo iba a hacer”; o bien, tenderá a ser permisivo y laxo en la disciplina; ambas polaridades influidas por su experiencia infantil, que ha quedado en su inconsciente.Así de sencillo, pero de nada fácil de abordar. El trabajo con el inconsciente es un trabajo poderoso y obligado para quienes queremos de verdad pasar a las siguientes generaciones cosas más nutricias, más constructivas, menos violentas sobre todo. Ser padres conscientes es el mejor regalo que podemos dar a nuestros hijos. Se trata de tomar consciencia, reconocer y aceptar que, efectivamente, las cosas no siempre son como las consideramos. Hay un 95% que no hemos alcanzado a ver.