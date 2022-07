Buenos días. Buen inicio de semana.

Educar es estimular la inteligencia. Es el arte de los desafíos.

Si un maestro no es capaz de estimular la inteligencia de sus alumnos durante su exposición, no ha educado.

¿Qué es más importante en la educación, la duda o la respuesta? Mucha gente piensa que es la respuesta. Pero la respuesta son las mayores trampas intelectuales.

Lo que determina la magnitud de la respuesta es la magnitud de la duda. Las dudas nos estimulan más que las respuestas.

Hay que poner mucha atención. No importa que tengamos muchas dudas.