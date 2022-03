audima

Muy buenos días.

Cuando su hijo comete un error espera una reacción de su parte. Si lo que usted diga no causa un impacto emocional en él, el fenómeno RAM no producirá un registro inteligente y, por ende, no habrá crecimiento; habrá sufrimiento. No insista en repetir las mismas cosas por los mismos errores y la misma necedad. A veces, insistimos en decir las mismas cosas año tras año, y los jóvenes siguen repitiendo los mismo errores. Ellos son necios y nosotros tontos. Educar no es repetir palabras, sino crear ideas y encantamiento. Los mismos errores merecen nuevas actitudes. Buenos días.