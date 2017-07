Desde las películas del El Padrino, y aun antes, con las series de Los Intocables, nos resultaba repugnante que gente matara por dinero.Muy poca gente aplaudiría eso, así fueran solo actuaciones. Pero ha cambiado tanto el mundo, que ahora, no en la ficción sino en la vida real, se premia a aquellos que matan, y mientras más matan, mejor.A la distancia quizá no lo alcancemos a percibir, pero eso es lo que sucede con la Autoridad Palestina. Lo mismo sea secuestrando aviones, o asesinando ancianos y niños en Israel, los terroristas —eso son—, si logran sobrevivir tras su ataque son no solo recibidos como héroes en Palestina, sino son premiados.A mayor número de víctimas, mayor el premio. Cuando Israel ha cedido y canjeado terroristas presos por ciudadanos israelíes, los terroristas son recibidos como héroes. De ahí que, aunque Mahmoud Abbas, el líder de la Autoridad Palestina, diga condenar el terrorismo, en los hechos lo premia.Cada año la Autoridad Palestina recibe miles de millones de dólares en especie y en efectivo, la mayor parte de la cual se destina, no a ayudar a los palestinos, sino a comprar sofisticado armamento para continuar con la lucha armada.Los palestinos luchan por su propio estado, pero si hubieran aceptado los dos ofrecimientos —uno de Naciones Unidas, y otro de Israel— de crear su propio estado, sus dirigentes no tendrían bandera con la cual luchar, y seguramente no tendrían los miles de millones de ayuda que su lucha armada les significa. Pero esto puede significar un incremento de los actos terroristas.A diferencia de los palestinos, los rusos no les han ofrecido a los chechenos crear su propio estado, ni los chinos a los tibetanos, o los árabes a los kurdos.De ahí que, ante el ejemplo de los palestinos, esos pueblos han de pensar que, la ayuda y la atención que no han logrado por la paz, con actos de terrorismo bien podrían lograrlas, como los palestinos. ¿Por qué no?