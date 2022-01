El 20 de febrero se elegirán a síndicos y comisarios de Mazatlán

audima

El voto verde. El gobierno municipal se reportó listo para iniciar la organización del plebiscito a través del cual se elegirán a los síndicos y comisarios de Mazatlán. La consulta está programada para el 20 de febrero, y para ello, el secretario del Ayuntamiento, Édgar González, ya ha realizado varias reuniones con los funcionarios que intervendrán en los preparativos. Se trata de una elección con mucha relevancia en el plano político, pues es conocido que los resultados constituyen un termómetro para medir el voto ciudadano en la zona rural durante las elecciones de alcaldes y diputados. Por ello se mueve mucha de la infraestructura de los partidos durante la consulta. El secretario del Ayuntamiento ofrece piso parejo para los candidatos. En reciente entrevista dejó entrever que muchos de los síndicos podrían presentar su candidatura a la reelección.

Programas bajo lupa. A propósito de la zona rural, los regidores de oposición en Mazatlán ya se empezaron a movilizar para exigir garantías de transparencia en el ejercicio de los programas sociales iniciados la semana pasada en la zona rural. Y es que el inicio de los proyectos como el de Peso a Peso, en fechas muy próximas a la elección de síndicos en el municipio, han generado sospechas. Por ello, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres se adelantó a los reclamos y aseguró que mantendrá las manos fuera del procesos de elección. ¿Habrá que ver si el polémico “Químico” Benítez cumple su palabra.

Que saque las manos le piden a funcionaria. La subsecretaria de Derechos Humanos, Patricia Figueroa, anda metida en la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pero no para buscar más presupuesto o mejorarla, sino para sacar al comisionado Juan Carlos Saavedra Ortega y poner a alguien de su confianza, aseguran integrantes de algunos colectivos de búsqueda. Hay familiares de personas desaparecidas que están en desacuerdo en que esta funcionaria trate de intervenir porque su función sería el velar que se les brinde el respeto que merecen, que no les violenten sus derechos humanos, pero no para andar interviniendo quien esta a cargo de esta comisión o no. Las integrantes de algunos colectivos están dispuestas a realizar un plantón en el Palacio de Gobierno si, por caprichos de algunos funcionarios, se le hostiga a Saavedra Ortega para que renuncie, porque la mayoría de los integrantes de los colectivos lo eligieron. Además, no están dispuestas a que esta comisión sea ocupada por personas sin perfil solo porque sean amigos o conocidos de algunos funcionarios.

Que regale otra cosa. La diputada federal por el 07 Distrito de Sinaloa, Merary Villegas, lanzó anoche en sus redes sociales un “giveaway”, que no es otra cosa que una promoción para regalar algo a cambio de interacciones. Lo malo es que al parecer, el premio de la morenista no resultó muy atractivo, pues tras varias horas de lanzada esta campaña, apenas tenía siete “Me Gusta” en Facebook y dos compartidos. ¿Cuál era el premio? Pues nada más y nada menos que 8 libros del presidente Andrés Manuel López Obrador, el famoso, A la mitad del camino, que lanzó el primer mandatario recientemente. En resumen, el “giveaway” de Merary no luce muy bien. O regala algo más y hace combo, o cambia de incentivo.