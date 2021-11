El 20 de noviembre

Don Francisco I. Madero inició formalmente la revolución mexicana contra Don Porfirio Díaz, de acuerdo con el Plan de San Luis. Se le suman en la rebelión, en diversas regiones: Ignacio Valenzuela, Pascual Orozco, Perfecto Lomelf, Guillermo Vaca, Pedro T. Gómez, Maclovio Herrera, Daniel Rodríguez, Julio Granados, Rafael Tapia, Rafael Cepeda, Orestes Pereyra y Jesús Agustín Castro, además de Francisco Villa y Emiliano Zapata.

Lograron acabar con el gobierno porfirista, pero no hicieron realidad los presuntos beneficios que proclamaban sistemáticamente y que dieron lugar a la demagogia populista que, desde entonces, infesta todo el sistema político que soportamos, hasta llegar al inaudito MALO actual, que repite siempre las mismas consignas masónicas alucinantes en favor supuestamente de los pobres, los cuales no sólo no se han acabado sino que parece que han aumentado, indudablemente gracias a la revolución. Eso es lógico, porque “revolución” significa rebelión, insubordinación, subversión, desorden, intriga, desobediencia, enfrentamiento, oposición, perturbación, disturbio, anarquismo, destrucción, etc.

Madero creo que era un hombre bueno, pero no era inteligente, lo cual es evidente porque no pudo controlar las consecuencias indeseables de su plan, además de que era espiritista y se dejaba manejar por los Estados Unidos.

Leer más: Los Mochis: un origen singular

Don Porfirio era inteligente y se debía haber intentado otros procedimientos para convencerlo o simplemente sustituirlo en el gobierno. Sus errores se compensaban en parte con su eficacia para establecer la paz interna en el país. Glorificar la revolución oficialmente equivale a elogiar y recomendar el error.