El 2017 fue para Quirino un año de altibajos

El año que acaba. Para el gobernador, el 2017 fue de altibajos. Arrancó en medio de una gran expectación. En su toma de protesta marcó el rumbo. Dio pinceladas de lo que sería su administración y particularmente lanzó la advertencia de que no habría impunidad para aquellos que se aprovecharon de sus cargos en la administración anterior. Se lanzó a una frenética carrera por reformar la ley. Por crear el marco jurídico-legal para que los delitos de desvío de recursos fueran considerados graves y sin derecho a fianza. Le puso “dientes” a la Secretaría de Transparencia. Fortaleció a la ASE. Creó todo el marco para que en adelante, los servidores públicos que abusen de sus cargos vayan a parar a la cárcel. Pero mientras esto pasaba, Sinaloa vivió una de sus peores crisis violentas. Parecía que los poderes fácticos que habían tenido su picnic sexenal se inconformaran provocando que las calles de todo el estado se llenaran de sangre. El agresivo programa de obras en todo el estado encabezado y ordenado por el gobernador Quirino Ordaz Coppel palidecía ante las masacres y constantes hechos delictivos. Llegaron los asesinatos de alto impacto, como el del periodista Javier Valdez y los esfuerzos de la administración quirinista no alcanzaban a superar la crisis que se vivía. Llegó el momento en que parecía que ni el Ejército que se metió de lleno a Sinaloa podía parar la ola violenta que azotaba Sinaloa. Poco a poco comenzaron a mejorar las cosas y la obra de Quirino comenzó a observarse.

Los riesgos priistas. La selección de candidatos tendrá que observar muchos aspectos. Por un lado están las mujeres. Por el otro los jóvenes. Y el PRI tendrá que ceder espacios al Verde y al Panal. Esto último podría ser salvado. Pero los espacios que les corresponden a las mujeres y jóvenes difícilmente podrían brincarse. Y por si este panorama no se antoja delicado, está el de los grupos que conforman al PRI en Sinaloa. El gobernador Quirino Ordaz Coppel no se puede dar el lujo de provocar una división interna en el PRI. Está más que claro que cuando el PRI se divide... pierde. Y la elección del 2018 tiene tal importancia, que está en juego la presidencia de la República. Hay activos en el PRI que tienen que ser tomados en cuenta. Y por alguna razón se sienten agredidos y no tomados en cuenta, por lo menos... Por lo menos provoca ruido. En una competencia electoral que se antoja harto difícil. Muy competida... Y que seguro será cerrada, todos los grupos priistas deberán de sentirse tomados en cuenta. Cuidado.

Focos rojos. En medio del recrudecimiento de los hechos violentos en Mazatlán, llegó el festejo de Año Nuevo. En dos días consecutivos se registraron balaceras que arrojaron dos personas muertas. Se reportan a por lo menos cinco personas como “levantadas”. Pareciera que el retiro eventual de los militares prendió luces verdes para que operaran los delincuentes. El llamado a todos es mantener la calma. Disfrutar las fiestas en paz y evitar el uso de armas de fuego.

FELIZ AÑO NUEVO... Hoy termina 2017. Un año que nos permitió reforzar los lazos de amistad con nuestros amigos y hacer nuevas amistades. Fueron 365 días de vivencias que sin duda ayudaron a crecer, y sobre todo, a conocer verdaderamente a quienes tenemos alrededor. La fortaleza de la familia es la piedra angular para seguir adelante. Por todo lo bueno que está por venir... ¡Salud!