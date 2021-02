El 3 de 3, un baldazo de agua fría para unos en Ahome

Descarte. Como un baldazo de agua fría le cayó ayer a la tesorera Ana Ayala Leyva, al secretario Juan Fierro y sus aduladores la resolución del Instituto Estatal Electoral de Sinaloa de no validar el registro como candidatos a quienes tengan sentencia de violencia de género. Es lo que llaman la declaración 3 de 3. Esto se da luego de que Ayala Leyva se registró para la candidatura de Morena para diputada local por el Distrito 02, y Fierro a la alcaldía. Así, se reforzó la idea de muchos de que Morena no se va a arriesgar a elegirlos como candidatos porque no sería aceptada por el órgano electoral. Eso mismo le pasaría a ese partido si elige al alcalde Guillermo “Billy” Chapman como su abanderado para la diputación federal, ya que el Instituto Nacional Electoral resolvió en ese mismo sentido. Por eso, algunos opinan que el registro de estos es motivada por “los desvaríos de poder” de Chapman, quien está cerrando la administración de la peor manera. Y esto de una u otra forma afecta a Morena de cara a las elecciones del 6 de junio.



Desgaste. El líder sindical de la Japama, Julián Gutiérrez, tiene una “revuelta silenciosa” entre los agremiados por sindicalizar al instructor de gimnasio personal de la gerente de Administración y Finanzas de la paramunicipal, Diana Margarita Rubio. En 15 días lo contrataron y lo sindicalizaron. Dicen los trabajadores de la organización sindical que no había ocurrido algo similar y tan descarado en las administraciones priistas y panistas, a las que tanto critica el alcalde Chapman porque, según él, gobernaron con privilegios, influyentismo y corrupción. El costo lo está pagando este, pero también el líder sindical que cedió a las presiones de “alguien de arriba, de Palacio” para sindicalizarlo. El desgaste del liderazgo de Julián Gutiérrez inició aunque justifique que a él lo que le interesa es ampliar el número de plazas. Sí, aducen unos, pero ni siquiera le buscó beneficiar a los trabajadores.

Leer más: Aprueban instalar Oficina Municipal de Turismo y cafetería en Museo del Fuerte



Con la cuchara grande. No es el único caso. A la vista está otro. Si poner negocio en el interior del Museo Regional del Valle del Fuerte provocó que algunos levantaran la ceja, el hecho de que el alcalde Chapman propusiera ayer a Cabildo signar un arrendamiento para una cafetería en ese lugar ¡hasta el 2050! ya no cabe duda de que no tienen llenadera. El tiempo y la renta mensual, que es una ganga, es la señal más clara del favoritismo hacia la propietaria de una cafetería. Ya ni extraña esta práctica en la administración chapmista, que sólo fue contrarrestada por el regidor priista Raúl Cota Murillo. Y da la casualidad que no estuvo en la sesión la regidora priista Rosy López, que está más ocupada en promover su imagen por el premio que va a recibir por el Día Internacional de la Mujer.



Promoción. Por el mismo estilo está la directora de Planeación, Juana Minerva Vázquez, para posicionarse si la someten a la encuesta de Morena para la alcaldía, proceso al que se registró sin separarse del cargo. Ayer socializó en redes sociales su imagen por ser el Día de la Mujer Mexicana. Su foto con logo de campaña, con la mirada hacia el cielo esperando el milagro, fue acompañada con un Orgullosa de ser mujer, Orgullosa de ser mexicana. Lo que hace en plena veda electoral.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: GPO entrega a Salud en Ahome dexametasona y tanques de oxígeno



Apoyo. La empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) le está metiendo “todos los kilos” para tener el aval de los topeños para operar la planta de fertilizantes. A como van, si hay o no consulta parece que van a tener el respaldo de la comunidad. Si hace días aportó 700 pruebas rápidas Covid-19, ayer entregó ampolletas dexametasona y tres tanques de oxígeno por si se ocupa en el dispensario médico del Centro de Desarrollo Comunitario de Topolobampo. Víctor Vaca Cuéllar, director de Desarrollo de GPO, entregó el apoyo.