El Absoluto

“No estoy interesado en el poder por el bien del poder, pero estoy interesado en el poder que es moral, que es correcto y que es bueno.”

Martin Luther King Jr.

Día tras día, el hombre que soñó el poder traiciona a la nación. México enfrentado, negado al desarrollo, la pobreza se exalta, no se combate. Tema central en el discurso, motivo de división, semilla del encono entre nacionales.

Si algo debiera exigirse a quien gobierna es que no improvise, que cumpla y haga cumplir la ley, que se sujete al orden y dé ejemplo de respeto a las ideas.

Improvisa quien no acata el mandato de la ley, quien burla el sentido común para imponer su criterio aun cuando signifique guiar con rumbo errático.

Este día y los que falten de aquí al 10 de abril seguirán sorprendiéndonos con la estrategia de llevar votantes. Domingo de Ramos, domingo de la “Consulta para la REVOCACIÓN de Mandato”.

No debió ser en 2022, en el siguiente periodo presidencial, sí. NO debió ser solicitada al INE por el partido en el poder. Cada vez el presidente muestra con mayor claridad el rostro de su terca realidad de autócrata.

Recorren la ciudad y los pueblos personas levantando encuestas, preguntan si sabemos que habrá elección para que siga el presidente, si uno votará, si uno necesita ser transportado a la casilla. Un ejército que multiplica sus fuerzas para sumar adeptos a la causa. Hay ofrecimiento de programas sociales, recordatorio de los apoyos recibidos. Una bola de gusto, pues. Están tirando la casa por la ventana. Su campaña ha roto los códigos del respeto a instituciones como el INE y el TEPJF.

La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hizo montar en cólera al “Absoluto”, porque se resolvió que no es correcto que los funcionarios pueden promover la revocación de mandato. El decreto que interpreta el concepto de propaganda durante la consulta podría aplicarse hasta 2027, en caso de que se convocara otro proceso de ese tipo y se cumplieran los requisitos. Recordemos que son 90 días antes de cualquier proceso lo mínimo requerido para aplicar los cambios y aquí -señores y señoras- no se cumple; por lo tanto, están violando la ley.

Está enojado el señor López, en su distractor mañanero ya habló de procurar cambios en la forma de elegir magistrados y consejeros. Un hombre que no soporta el NO, pienso en Beatriz, Dante sufriría saberla indefensa.

¿Quién paga espectaculares, bardas, encuestadores, traslados el día de la votación? A nadie sirve, solo al presidente, una consulta que por tanto desatino y despropósito exhibe su nerviosismo y muestra el deseo de permanecer a cualquier costo en el poder.

Con el pretexto de fomentar la participación ciudadana los alcaldes y funcionarios salen a las calles a promover la consulta. Fallan a la democracia y lo saben, la vergüenza ha salido de su círculo.

Pregúntenme si asistiré, la respuesta es una y es NO … tengamos razón de ser, tantita nomás.



Posdata. - ¡Ay! Topolobampo, mi pueblo sigue un destino de abuso y negación. Nos ven como un pueblo chico, saben bien lo que es y representa para Ahome, Sinaloa y México. No aguzan los sentidos. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar. TOPOLOBAMPO BLANCO y PREDIO STANDARD ¿de verdad es mucho pedir? y ya nos anunciaron nueva industria, megaindustria para producir metanol. Les gusta Topolobampo, pero no para poner orden ni respetar a la población.