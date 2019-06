A poner orden a transportistas urbanos

NO TE DIGO. Quien debe poner orden a los transportistas urbanos es el director de Vialidad y Transportes, Feliciano Valle, ya que se comenta que la mayoría de los camiones no cuentan con aires y no regresan la feria completa, por lo que rlos ciudadanos exigen una revisión urgente.

ESTÁN CANSADOS. En la colonia Ampliación Juárez, en la ciudad de Escuinapa, la gente está harta de la peste por una fuga de drenaje que lleva tres años. Todos se pregunta dónde está el cambio de la 4T que encabeza el alcalde Emmett Soto Grave.

PA’ QUE NO JALE. “Si quieres que algo no suceda, arma un comité”, dijo el mero mero del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, Renato Ocampo, durante la reunión sostenida ayer con el Consejo de Seguridad Pública en Salvador Alvarado, esto refiriéndose a que se han formado muchos comités y todo queda en eso.

QUEMAZÓN. Por tantas quemas de soca y quema de basura en la ciudad de Los Mochis, el cuerpo de Bomberos no ha tenido descanso, pues aún con las altas temperaturas que se resienten en la región, ellos deben salir a apagar el fuego. ¿Hasta cuándo el municipio pondrá mano dura con los responsables de estas quemas? ¡Ahí, nomás!

EN LA MIRA. La Auditoría Superior del Estado emitió un resolutivo desde enero de este año en el que obliga a los exgerentes de Jumapag, Emilio Menchaca, Sergio Bojórquez y Jesús López Zamora, a regresar más de 6 millones de pesos, provenientes del Ramo 33, que no fueron aplicados en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Ya veremos si ahora sí hacen cumplir la ley, aunque según los reportes del actual mandamás de la paramunicipal en Guasave, la cosa va muy en serio.