Aguas con la venta de cohetes

UN DESORDEN. El tráfico en Los Mochis está cada día más peor, y aunque Tránsito ya dijo que no habrá tolerancia pa la gente que se estacione en doble fila y obstaculice el paso de los demás, esto parece no funcionar. ¡Abusados!

NO LES HACEN CASO. Donde ya no aguantan las pestes por la mala recolección de basura es en la colonia San Benito de Culiacán. Los vecinos ya no saben qué medias tomar para poner un alto a la situación, ni denunciando dan soluciones.

MEJOR CALLADITO. El que anda muy callado es el secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, Federico Rivas Valdez. Le dio por evitar dar declaraciones a los medios, una política muy conveniente, pues así se evita cuestionamientos sobre inseguridad, robos y asaltos.

POR EL TURISMO. En Angostura por todos lados le buscan pa'traer turistas, y es que por primera vez en la sindicatura de Chinitos fue instalado un árbol navideño pa darle vistosidad al pueblo, dijo el síndico Josué Israel Martínez.

SIN PENA. Protección Civil de Guasave le echa ganas pa evitar la venta de cohetes en las calles, pero la raza busca nuevas estrategias pa venderlos en redes sociales, luego que negaran permisos de venta en la vía pública.