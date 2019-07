Alto a los robos en escuelas

INSEGURIDAD. Siguen los robos en las escuelas de Culiacán, lo que es un peligro y atentado contra la educación de la ciudad, por lo que le hacen el llamado a la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) a que realice su trabajo para poner más seguridad en las instituciones.

SIGUE LA MATA DANDO. Donde no se acaban las broncas es en la Jumapaang, pues no conforme con que mucha raza nomás no paga el servicio de agua potable, ahora resulta que se han detectado a muchos angosturenses conectados de manera clandestina, lo cual es un delito, por lo que la gerente técnica de la paramunicipal, Elizabeth Osuna, asegura que habrá sanciones si estas personas no se acercan a negociar.

MÁS ACCIÓN. Quién sabe en qué andarán tan ocupados los agentes de Seguridad Pública Municipal, hasta el propio director de la corporación, Miguel Ángel Martínez Catana, no se está poniendo a vigilar como Dios manda las colonias y sectores más peligrosos de la ciudad.

PA’ SU MECHA. Según las obras que se hicieron en la avenida Camarón Sábalo, en Mazatlán, y donde el Gobierno del Estado invirtió millones de pesos, evitarían inundaciones, pero no fue así. Con la lluvia del miércoles el lugar se convirtió en una laguna.

REZO. Productores de mango del norte del estado le andan rezando a todos los santos pa’ que vuelva el optimismo al sector, y es que pa’ nada les está yendo bien con los mercados contraídos como están ahorita, cuando hay sobreoferta. La comercialización nomás no anda al 100, pues.