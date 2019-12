¿Aumentará el pago de predial en Culichi?

AUMENTO. Quienes al parecer tendrán un bajón en su economía son los culichis, pues se prevé que el aumento del predial sea un hecho, por lo que será un golpe bajo para sus bolsillos.

A ESPERAR UN MILAGRO. Tan mal va la colecta anual de Bomberos Angostura, que ayer no habían conseguido recaudar ni la tercera parte de la meta, pues de 300 mil pesos planteados, no iban ni 90 mil; por lo que el comandante, José Humberto Romo, espera que hoy repunten las donaciones, pues nomás un milagro puede ayudarlos a reunir la feria, y es que faltan muchos sectores sociales de mocharse con ellos.

ÓRALE. En Inspección y Normatividad de la comuna ahomense dicen que al parecer los que instalaron una antena de telefonía en un segundo piso de una casa en el fraccionamiento Villas de Cortés no tenían el permiso pa hacerlo... ¿pos qué no deben ser ellos los que den o no el permiso? Qué raro.

SIEMPRE SÍ. El secre de Obras Públicas en el estado, Osbaldo López, estuvo ayer en Guasave para visitar el predio donde se va a construir el ansiado Centro de Justicia Penal, y ahí mismo confirmó que antes de que acabe el año se comenzarán los trabajos con el fin de que no se pierdan los 33 millones de pesos que se presupuestaron para ese proyecto.

¿SERÁ? Menuda polémica causó el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, al pintar en el Congreso una Administración austera y transparente. Solo hay que recordar que se negó a comparecer ante el Congreso para aclarar dudas por la autorización de torres de condominios y el derroche de recursos en el pago de servicios del Carnaval 2019 a precios triplicados.