Broncas con obra en construcción en Guasave

ÓRALE. Ahora quienes se preocupan por el bolsillo de las familias sinaloenses es el grupo parlamentario de Morena, ya que promoverá una iniciativa de ley elevada ante el Congreso de la Unión para modificar las tarifas eléctricas del estado y así poderlas fijar en la modalidad 1F, es decir, la más barata.

EXIGENTE. Ahora que el alcalde de Rosario, Manuel Antonio Pineda, se está poniendo duro con las cuestiones fiscales. Desde esta semana empezó a exigir al Gobierno federal la entrega de 16 millones de pesos que le corresponde de los impuestos que pagan las empresas mineras que operan en ese municipio.

QUEMA DE BASURA. A pesar de las peticiones de la dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del municipio de Ahome, la raza sigue quemando basura a diestra y siniestra en las colonias de Los Mochis. ¿Hasta cuándo lo dejarán de hacer? ¿Hasta que suceda una tragedia?.

¡ABUSADOS! Ahora que comenzó la época de calor, como se venía haciendo en administraciones anteriores, el médico de Salvador Alvarado, Édgar Cruz, no se deberá quedar de brazos cruzados, pues hay mucha raza que come en la calle y se debe vigilar que los negocios de comida tengan alimentos en buen estado, por lo que en otros años se han llevado a cabo revisiones y este no.

PURO ENREDO. Hace apenas unos días el secre de Obras Públicas en el estado, Osbaldo López, anunció que la obra del puente elevado sobre el río Sinaloa que se construye en Guasave quedaría finalizado en dos meses, pero ahora salió a escena el director municipal de Obras Públicas, Mauricio López, y dijo que no se sabe cuándo terminarán ese proyecto, pues un predio les obstruye avanzar, y la dueña ya les dijo que no les venderá ni por todo el oro del mundo.