Broncas por servicios públicos en culichi

¿SERÁ? Las denuncias de la raza en cuanto a las fallas de los servicios públicos han sido muy constantes, pero el alcalde culichi, Jesús Estrada Ferreiro, indica que los servicios están funcionando y que no hay reportes por las fallas de servicio de basura y alumbrado público.

ESPERANZA. La Jumapam, a cargo de Ismael Tiznado, derramó miles de litros de aguas negras al arroyo Jabalines para reparar un colector. Dice que pasarán a limpiar, eso esperan los colonos que viven en los márgenes, porque ya no aguantan la peste a drenaje.

CLAUSURA Y MÁS CLAUSURA. Los que andan bien enfierrados clausurando a diestra y siniestra son los chalanes de Inspección y Normatividad del municipio de Ahome, quienes ya llevan 16 tiendas de conveniencia cerradas por no tener los permisos de uso de suelo ni tampoco el permiso de manejo correcto de alimentos. Las acciones están bien, pero, ¿serán parejos o solo pa’ taparle el ojo al macho? Ya veremos.

QUE SE ACUERDEN. Nomás una pasadita por sus calles le pide la raza de las colonias del Prado Bonito y Valle Bonito, en Guamúchil, a las autoridades municipales de Salvador Alvarado, pa’ que se den cuenta de lo amoladas que están, y es que al parecer los han olvidado.

SIN ARRANCAR. Desde la semana pasada llegaron a Guasave elementos y maquinaria de la Secretaría de Marina con el fin de dragar el río Sinaloa, pero aún no han podido empezar. Aunque hoy ya hicieron labores de limpieza, el dragado en sí no ha comenzado debido a una documentación que se tiene que cubrir; y mientras eso no esté, pues el río seguirá siendo un peligro.