Caminos de Ahome, en muy mal estado

SIGUEN CON TODO. El personal de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento comenta que seguirá arrasando con los negocios establecidos en las banquetas de Culiacán.

ESPERANZA. En menos de nueve meses, el alcalde Guillermo Benítez Torres ha designado a tres secretarios de Seguridad Pública Municipal, y la situación en el puerto no parece mejorar. El Químico le dio su voto de confianza al capitán Federico Valdés, con la esperanza de regresarle la tranquilidad a los mazatlecos.

QUEJA. A ver pa’ cuándo los de la Dirección de Obras Públicas de Sinaloa le echan un ojal a los caminos vecinales estatales del municipio de Ahome porque están pa’ llorar, llenos de hoyos que la pobre raza tiene que andar sorteando.

YA NO AGUANTAN. Vecinos de la colonia San Fernando, en Guasave, andan que no los calienta ni el Sol, pues ya no soportan el mal olor de las aguas negras con las que conviven a diario, y con las lluvias pasadas la cosa se puso peor. Ante la falta de respuesta de la autoridad, amenazan con bloquear hoy el bulevar Juan S. Millán para ver si de esa forma les quitan de encima ese foco de infección.

LAS OTRAS QUEJAS. Hace días el alcalde de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz, anunció que se sancionaría a la raza que tapara calles para armar sus pachangas; pero hay en Guamúchil otra queja que molesta a la raza, y es que muchos conductores obstruyen las banquetas con sus naves, por lo que la gente tiene que bajarse a la calle, exponiéndose a un accidente.