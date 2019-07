El alcalde de Mazatlán está intolerable

MOLESTIA. Deben poner más vigilancia los de Vialidad y Transportes porque siguen las denuncias de las dificultades que hay en las unidades de transporte público, ya que se sienten en peligro por unidades con cristales polarizados, porque esto provoca que se expongan a más asaltos.

DE RETACHE. Nadie dijo nada, nadie supo qué hizo y el mero mero del pueblo mágico, Guillermo “Memo” Galindo, nomás lo mandó de retache a la Dirección de Comunicación Social a quien había puesto como director de Turismo, Jessy Martínez. ¿Será a caso que nomás no dio el ancho?, o meros enroques estratégicos.

QUÉ PENA. De a tiro que qué vergüenza que no haya aparecido la placa de bronce que adornaba el Parque Sinaloa en la ciudad de Los Mochis, y que las autoridades estén pensando mejor en hacerla de piedra pa’ que no se la vuelvan a jambar. Los cacos no respetan nada, de plano.

IRONÍA. Mientras en la sala de cabildo sesionaba el Comité Contra la Quema de Soca, ya que Guasave es uno de los municipios donde más grave está este problema a nivel estado, en el poniente de la ciudad se daba al mismo tiempo un incendio de soca que llenó de humo muchos domicilios en algunos fraccionamientos. Vaya ironía.

ÓRALE. Alguien tiene que despertar a los consejeros del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres. Y es que cada vez se muestra más intolerable hacia los cuestionamientos y la crítica. Lo más reciente fue la respuesta grosera que le dio a una reportera de EL DEBATE cuando le cuestionaron cuánto costó la verbena con la que celebró un año del triunfo de Morena en las elecciones. “No sé, ni me importa”, fueron las palabras del munícipe.