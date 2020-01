En Guasavito reportan mala calidad del agua

PROBLEMÓN. ¡Aguas con el lío en el mercado San Pancho de Los Mochis! Inspección y Normatividad de Ahome tiene que entrarle al toro por los cuernos a este problema entre las Marías y los locatarios, antes de que se haga más grande y luego no sepan cómo solucionarlo.

YA NO AGUANTAN. Los habitantes de Callejones de Guasavito andan bien encanijados, ya que el servicio y la calidad de agua de la Jumapag está mal, y es que el agua que reciben está más turbia que la de un canal de riego. Piden a la gerente de la paramunicipal, Nubia Yazmín Puentes Llanos, que se ponga las pilas pa resolver ese problema.

ÉCHELE LA MANO. Quienes le hacen el llamado a las autoridades municipales por tanta falla en el alumbrado público, son los culichis de la colonia Adolfo López Mateos, pues la oscuridad abunda en el sector y los vecinos indican que ya es inseguro salir a la calle sin tener un rayo de luz.

DE MAL EN PEOR. Muy mal andan las cosas en Escuinapa donde gobierna el morenista Emmett Soto Grave. El gerente de la Jumapae, Juan Manuel Grave, recibió amenazas de muerte por los despidos de personal que implementan para hacer frente a la crisis económica.

NO REELECCIÓN. La actual líder de la Canaco en el Évora, Elena Beltrán, asegura que no buscará reelegirse para el puesto y ya se abrieron los registros para las planillas. La vez anterior, al parecer, se vio obligada al no haber interesados.