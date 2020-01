En Mazatlán están bien inconformes con los servicios

NO LOS ATIENDEN. Mientras el alcalde de Mazatlán despliega cuadrillas de trabajadores para la obra en la Rafael Buelna; en colonias y avenidas se desborda el drenaje y el agua potable. Pese a reportes, no han acudido a repararlos. ¿Así cómo?

PURO SUSTO. Ayer la raza de la colonia Tabachines Uno, de Los Mochis, fue desalojada por una supuesta fuga de gas en las tuberías que instalan para cuando haya gas natural. Pero certificaron que solo era gas comprimido, con el que hacen pruebas en los tubos.

ADELANTADITOS. Más ralito está el campo de girasoles, pero lo importante es no bajar la guardia; y es que en Mocorito el jefe municipal, Guillermo Galindo Castro, parece que dijo más vale apurar que quedar fuera, ¿y cómo no?, si les llegó la competencia con los girasoles en Guasave.

LO DESCONOCEN. El Tribunal Municipal desconoció a Alejandro Pimentel como dirigente del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Guasave, luego de haber sido reelegido por quinta ocasión. El líder ya no es empleado de la comuna desde enero de 2019, pero él dice que no hará caso y peleará apoyado en la ley.

FALTA DE MANTENIMIENTO. La raza de la colonia Lomas del Magisterio, en Culiacán, ya no sabe ni por dónde caminar por la falta de mantenimiento a las calles, y las autoridades municipales no atienden las llamadas. De perdida, si no pavimentan, que raspen o rellenen.