Falta más confianza entre polis y raza

PETICIÓN. Decenas de familia del fraccionamiento Santa Rocío piden llegar a un acuerdo con las autoridades y el dueño de un predio que invaden, ya que, al tener 10 años viviendo en el sector, les gustaría vivir tranquilos y contar con todos los servicios, sin importar que tengan que pagar.

AHÍ ESTÁ EL DETALLE. El mero mero del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Renato Ocampo, ha reconocido en sus últimas visitas que no existe confianza de la ciudadanía en los policías, ni al revés, por lo que los Consejos Municipales que se están formando deberán tomar ese punto, y así lo dijo ayer en Angostura, pues dice que de todo le echan la bronca a la Policía.

DA GARANTÍAS. El gobernador del estado supervisó ayer los trabajos de remodelación del estadio Carranza Limón en Guasave, y aseguró que sí quedará concluida la remodelación para el 13 de octubre, cuando se cante el ¡play ball!; prueba de ello es que para la próxima semana se tendrán 170 gentes laborando para agilizar la obra.

COCHINERO. El muelle del parque Bonfil está infestado de basura, y el departamento de Aseo y Limpia de Mazatlán ni la administradora hacen algo por retirar los desechos de plástico. Entonces, ¿dónde quedó la conciencia por un entorno más limpio?

PA’ SU MECHA. Productores fortenses alegan que es cierto que no está bien que quemen la soca, pero pos también dicen que los rastreos de los terrenos salen cariñosos, y que pa’ poder no prenderle lumbre a la soca el Gobierno debe apoyarlos pa’ uno o dos rastreos, porque ellos nomás no la arman. ¡Zas!